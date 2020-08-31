 

Эрдоган обвинил Францию и Грецию в некомпетентности и жажде наживы

31.08.2020, 20:53, Новости дня

Турция готова стать «мучеником», когда речь идёт о сражениях, однако вопрос в том, готовы ли её противники в Средиземном море к таким же жертвам, пишет Die Welt, ссылаясь на слова Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер задался вопросом, готовы ли французский и греческий народы заплатить цену за действия своих «жадных до денег» и «некомпетентных» руководителей.


Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь ужесточил свою риторику по поводу конфликта вокруг газовых месторождений Средиземного моря, пишет Die Welt. По словам турецкого лидера, политики Греции и Франции «жадны до денег» и «некомпетентны».

«Когда речь идёт о сражениях, мы готовы стать мучениками. Вопрос состоит лишь в том, готовы ли те, кто противостоит нам в Средиземном море, к таким же жертвам?» — приводит издание фрагмент из речи Эрдогана.

Кроме того, Эрдоган задался вопросом, готовы ли греческий и французский народы «заплатить цену» из-за действий их «жадных до денег» и «некомпетентных» руководителей.

Die Welt напоминает, что Турция и Греция спорят из-за недавно открытых газовых месторождений в Средиземном море. Отношения между двумя членами НАТО крайне напряжены. Кроме того, Франция в качестве жеста поддержки Греции увеличила своё военное присутствие в восточном Средиземноморье. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Трампа увели с брифинга из-за выстрелов у Белого дома

21.07 / Число задержанных нелегалов на границе с Мексикой резко выросло в июне

17.07 / Появились сообщения об изнасиловании бывшей ведущей музыкального канала

07.07 / В Бурятии с лесными пожарами сражаются более 600 человек

27.06 / Ефремов сделал заявление о Путине

29.07 / Соловьев прокомментировал сообщения американских СМИ о «коронавирусных фейках от ГРУ»

28.07 / Роскачество объяснило, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере

11.08 / Нефть подорожала на ожиданиях по спросу и мерах поддержки экономики США

16.07 / Корреспондент – в НАТО рассказали, при каких условиях возможно полноправное членство Украины

26.08 / Путин не допустил повышения цен на обучение в вузах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска