 

Врач-аллерголог Надежда Логина развеяла популярный миф о появлении аллергии

31.08.2020, 20:53, Разное

Врач-аллерголог Надежда Логина развеяла один из популярных мифов о причине появления аллергии. По словам специалиста, нервозность не может вызвать подобное заболевание.
Надежда Логина подчеркнула, не бывает аллергических реакций, вызванных только на нервной почве, поскольку причиной всех подобного рода заболеваний становятся нарушения в работе иммунной системы. По словам специалиста, аллергия является гипертрофированной защитной реакцией организма на чужеродные факторы – антигены, которые способны повлечь за собой чрезмерно сильную иммунную реакцию. Для избавления от нее нужно возобновить нормальное функционирование иммунной системы путем закрытия дефекта, ставшего причиной подобного ответа. Также в некоторых случаях организм может внезапно начать реагировать на собственную полезную микрофлору.

По словам медика, не существует неизлечимых аллергий, поэтому в случае появления симптомов заболевания она рекомендует проконсультироваться со специалистом.



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