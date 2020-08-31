Ученые научились выявлять “скрытые корни” людей с использованием специальной фотометодики

31.08.2020, 20:53, Разное

Объединенный коллектив отечественных и зарубежных ученых разработал методику, с помощью которой стало возможно определение скрытых коренных особенностей человека по фотографиям. В основу технологии положена дифференциация признаков по нюансам кожного покрова.

Эксперты Стефания Дзини и Никита Хохлов, представляющие Институт этнологии и антропологии РАН, информировали, что началом процесса является создание портретов с применением разных световых диапазонов. Использование специальных фильтров и излучателей в пределах узкого диапазона инфракрасного и ультрафиолетового излечения позволяет выявлять ряд особенностей кожного покрова, скрытых при обычной съемке. Они состоят из пигментации, возможных травм, жировых уплотнений и т.п. Именно меняющаяся отражающая способность, по словам Хохлова, позволяет определить совокупность характерных аспектов – например, родство человека или его принадлежность к определенной национальности.

Более того, специалисты отметили, что инновационная технология может найти применение и в археологии. В частности, методика позволяет идентифицировать повреждения от ран, признаки которых высвечиваются в разных диапазонах волн на черепах и костях. Также, как пояснили антропологи, по костным тканям могут быть вычислены определенные заболевания, к числу которых, в частности, относятся проказа, сифилис и даже рак. Наличие же зубов в ископаемых останках древних черепов даст возможность определить по ним этническую принадлежность: у славян они будут подсвечены в УФ-диапазоне зеленовато-розовым цветом, а у монголоидов – голубым. Ученые анонсировали продолжение исследования для усовершенствования методики.