Биологи обнаружили в глубине под землей два вида древних микробов

31.08.2020, 20:53, Разное

Биологи, представляющие Лабораторию наук об океане Бигелоу, обнаружили под землей два вида древних микробов. Почвенные микроорганизмы могут существовать на большой глубине без кислорода.

Согласно предположениям исследователей, в период, когда Земля только образовалась, в ее атмосфере в течение двух миллиардов лет кислород полностью отсутствовал. После изменения состава воздуха многим формам жизни было сложно адаптироваться. По этой причине некоторые микроорганизмы начали обитать под почвой планеты, где кислорода практически нет. Речь идет о таких группах бактерий как DPANN и Patescibacteria, отличающихся более простыми геномами. Обмен веществ микробов основан не на метаболизме, а на ферментации.

Эксперты выявили, что этим обитателям глубин земли не нужна симбиотическая связь с другими, нуждающимися в кислороде организмами. DPANN и Patescibacteria являются полностью свободными от взаимодействия с подобными бактериями. По словам биолога Рамунаса Степанаускаса, подпочвенные организмы – захватывающая микробная эволюция и биология. В начале работы было установлено, что больше половины древних бактерий обитало в Северной Америке, а дальнейшие исследования позволили отыскать еще 5000 индивидуальных клеток в 46 точках Земли, включая золотые рудники Южной Африки, грязевой вулкан, находящийся в Средиземном море и гидротермальные источники Тихого океана.