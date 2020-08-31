 

США призывали Россию «уважать суверенитет» Белоруссии

31.08.2020, 20:48, Новости дня

Соединенные Штаты поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии и призывают Москву «уважать суверенитет» Минска, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Белоруссии, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей», – цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома.

«Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право граждан этой страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров», – добавила Макинэни.

Ранее стало известно, что президенты РФ и Белоруссии во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.

Также Путин заявил, что считает выборы в Белоруссии состоявшимися. До этого он по просьбе Александра Лукашенко сформировал силовой резерв для возможной помощи Белоруссии в урегулировании протестных акций.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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