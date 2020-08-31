 

Звезду фильмов Marvel затравили в Instagram из-за смерти исполнителя роли Черной Пантеры

31.08.2020, 20:48, Новости дня

Актриса фильмов киновселенной Marvel Элизабет Олсен была вынуждена удалить свой аккаунт в Instagram из-за нападок хейтеров после смерти ее коллеги Чедвика Боузмана, исполнившего роль Черной Пантеры.

Фанатам Боузмана не понравилось, что Олсен не посвятила ему отдельный пост после новости о его смерти. При том, что 31-летняя Олсен не часто публикует что-либо в Instagram, передает Peopletalk.

Олсен исполняет в фильмах Marvel роль Алой Ведьмы.

Напомним, Боузман, сыгравший главную роль в фильме «Черная пантера» (Black Panther, 2018), умер от рака в возрасте 43 лет.



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