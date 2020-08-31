В Беларусь не пустили главу белорусских католиков

31.08.2020, 20:45, Новости дня

Белорусские пограничники в понедельник отказали во въезде в страну митрополиту Тадеушу Кондрусевичу – главе конференции католических епископов Беларуси.

То, что на пограничном переходе между Польшей и Беларусью Кондрусевича не пустили в страну, подтвердил Белорусской службе Радио Свобода сам архиепископ.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте Римско-католической церкви в Беларуси, подчёркивается, что Кондрусевич является белорусским гражданином. В Польше он находился в командировке. Во въезде ему отказали без объяснения причин.​

В последние недели Кондрусевич несколько раз критически отзывался о действиях правоохранительных органов Беларуси по отношению к участникам проходящих в стране массовых акций протеста. Кроме того, он заявил, что есть основания полагать, что президентские выборы проходили нечестно. Кондрусевич также призывал к мирному разрешению политического кризиса в Беларуси.

По официальным данным, к католической церкви причисляют себя около 1 миллиона 400 тысяч жителей Беларуси, или более 10 процентов населения страны. Особенно много католиков в Гродненской области. Это вторая по численности после православных религиозная конфессия.