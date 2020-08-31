Российский ОМОН, который должен был зайти в Беларусь, возвращается на базы, опубликовано видео

31.08.2020, 20:30, Новости дня

Появились видеодоказательства того, что ввод в Беларусь “резерва” из числа российских силовиков пока отложен. Об этом 31 августа сообщила в Telegram расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

30 августа депутат петербургского муниципального образования “Смольнинское” Диана Серая опубликовала в Twitter видео, на котором люди в черной форме без опознавательных знаков (предположительно сотрудники ОМОН Росгвардии) выносят из автомобилей поклажу и щиты. Видео снято на набережной канала Грибоедова, где расположена база ОМОН.

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— Диана Серая (@serayadiana) August 30, 2020

“Следует отметить, что на машинах закрашены характерные цветные полосы и другие опознавательные знаки, идентифицирующие их как транспорт ОМОН, – как и на машинах, ехавших колонной из Санкт-Петербурга в направлении Беларуси 16 августа”, – отметили в CIT.

Расследователи считают, что возвращение санкт-петербургского ОМОН обусловлено подчеркнуто мирным характером белорусских акций протеста, а также лояльностью подавляющего большинства белорусских силовиков.

“В этой ситуации Кремль наверняка не видит необходимости вводить в Беларусь бойцов Росгвардии для защиты режима [президента Александра] Лукашенко, однако это не значит, что такое решение не может быть принято в будущем”, – считают в CIT.

16 августа группа CIT со ссылкой на очевидцев сообщила, что в сторону границы с Беларусью двигаются автомобили, похожие на автозаки, без опознавательных знаков. В машинах, предположительно, находились бойцы Росгвардии.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия по просьбе Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям. 31 августа пресс-секретарь президента Владимира Путина России Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящее время об использовании этого резерва речь не идет.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.