 

В России запретят вести антикоррупционные расследования неуполномоченным лицам

31.08.2020, 20:29, Разное

Государственная Дума приняла в первом чтении закон «О надзоре и регуляции в сфере антикоррупционной деятельности», в соответствии с которым вести расследования в отношении чиновников и бизнесменов в связи с их предполагаемым взяточничеством, отныне смогут только уполномоченные государством лица – сотрудники правоохранительных органов.

Законопроект был разработан по инициативе сенатора Андрея Клишаса, который указал, что в стране «каждый должен заниматься своим делом».

– Ещё Пушкин писал: беда, если сапожник начнёт тачать сапоги, а пироги печь ещё там кто-то. И в этом есть существенный, серьёзный смысл, народная мудрость, я бы сказал. Мы не же идём лечиться к врачу без диплома, не отдаём детей учителям-самозванцам, не смотрим на картины художников без высшего образования. Собственно, с расследованиями в сфере коррупции тот же принцип: ты или отучился и тебя государство уполномочило расследовать эту коррупцию, дало задание, сказало «Можно», или ты занялся не своим делом и должен ответить перед народом. Я вот так считаю, – заявил он.

Согласно закону, занятие антикоррупционными или любыми иными расследованиями лицами, не служащими в государственных органах и не имеющими прямого служебного задания о проведении подобного расследования, будет караться сроком от 5 до 15 лет в зависимости от того, чья репутация пострадала в результате любительской деятельности.
Источник: ИА “Панорама” – 😅



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