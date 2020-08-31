Иван Вырыпаев: “Я даю этому миру еще один шанс”

31.08.2020, 20:25, Разное

Закрытая премьера спектакля UFO состоится 6 сентября в Центре имени Вс.Мейерхольда, там же спектакль планируется играть для широкой публики весь театральный сезон. На 15 сентября намечена премьера киноверсии на фестивале “Кинотавр” в Г. Сочи, после которой фильм-спектакль будет доступен на мультимедийной платформе Okko. Сможет ли Иван Вырыпаев, живущий между Польшей и Россией присутствовать на премьере пока не понятно, – зависит от того, возобновится ли между странами авиасообщение. Наш разговор Москва-Варшава состоялся с помощью ZOOM.

Иван Макаревич в фильме-спектакле UFO. Монологи также исполняют актеры: Евгений Цыганов, Евгения Ивашова, Александр Алябьев, Арина Маракулина, Алексей Розин, Ясмина Омерович, Алексей Филимонов, Инна Сухорецкая

Иван, согласитесь, что люди, видевшие НЛО – своеобразная категория. Значит ли это что по жанру спектакль – комедия?

Да, я соглашусь. Нормальных людей, инопланетяне обычно не похищают. Я вот с внеземными цивилизациями не встречался, вы, я думаю, тоже. Но UFO – не совсем комедия. Идея пьесы появилась 7 лет назад, тогда я увидел статистику, согласно которой около 6 миллионов жителей Земли утверждают, что у них был прямой контакт с внеземной цивилизацией. И я задумался: неужели на эти 6 миллионов не найдется хотя бы 20 здравомыслящих человек, которые действительно что-то сообщают? Я подумал написать пьесу о том, как люди общаются с инопланетянами и представить, что они могут вынести из этого опыта.

Если пьеса была написана 7 лет назад пришлось ли ее адаптировать к сегодняшнему дню, актуализировать?

Нет, там затронуты тему, которые никогда не устареют: сострадание, ответственность, поиск себя… Инопланетяне – это сам космос, Вселенная, которая входит в контакт с человеком. В пьесе монологи людей, которые говорят о каких то важных вещах.

Тут вспоминается другой спектакль по вашей пьесе – “Иранская конференция”, который поставлен в “Театре Наций”. Международная конференция – лишь уникальное обстоятельство, позволяющее людям раскрыться, поразмышлять о каких то фундаментальных вопросах, на которые сложно вдруг говориить вот так запросто в обычной жизни.

Да, конечно. Должен сказать, что я очень доволен актерами. Я собрал состав, с которым действительно хотел работать. Это лучшие, на мой взгляд, драматические актеры и, хотя многие из них активно снимаются в кино и известны широкому зрителю, я отбирал исполнителей по принципу театра, потому что UFO – это фильм-спектакль. В итоге в состав вошли и актеры, с которыми я уже работал, и новые, с которыми я недавно познакомился, как Евгения Ивашова и Ясмина Омерович. Также я счастлив, что к нам присоединился Евгений Цыганов – я немного соприкасался с творчеством Жени, но большой настоящей работы у нас еще не было.

Евгений Цыганов: “Первый раз я услышал пьесу UFO лет 5 назад – Ваня читал ее в центре дизайна Artplay. Сама форма повествования и то, как он это делал, мне очень понравились: монотонное чтение под музыку давало ощущение если не транса, то общего единения. Сейчас у нас другой жанр, в котором поймать прежнее состояние будет невозможно, но возникнет что-то иное – и мне очень интересно, что у нас получится”.

Как проходила подготовка к спектаклю во время режима самоизоляции?

Вся подготовка к съемкам – от кастинга до репетиций и примерок, проходила онлайн на платформе Zoom. Причем, я был в Польше, вся непосредственная офлайн работа легла на плечи второго режиссера – моего сына Геннадия.

Он слушал ваши советы или в силу возраста им противился?

Мы с Геной друг друга дополняем и существуем очень органично. Я ничего не навязываю ему и доверяю делать то, в чем меньше разбираюсь. И сам с удовольствием прислушиваюсь к его советам. Не скажу что я очень стар, мне всего 46, но в каких-то вещах, например в современной музыке, компьютерной графике мой 25-летний сын понимает лучше меня. Он взял на себя прогрессивную часть проекта и придал ему стильности. Вообще мне кажется, что профессиональная переемственность – это очень здоровое развите событий. Я говорю не только о режиссуре. Когда в семье пекарей сын становится булочником, сын портного шьет одежду – я считаю это очень правильно.

Актер, сценарист и режиссер Геннадий Вырыпаев

У Геннадия Вырыпаева в 25 лет более выигрышная ситуация чем у вас в этом возрасте. За вашей спиной не было отца, который прошел этот путь. Что вы сейчас говорите сыну, от чего предостерегаете?

Самое важное напутствие для любого творческого человека – будь собой, слушай себя. Делай то, что отзывается в тебе. Еще очень важно мастерство в ремесле. Гена воспитан в традициях старой школы, он много учится, смотрит, читает. Сейчас, с развитем технологий каждый второй называет себя режиссером, но не каждый умеет донести свою мысль до зрителей. Каждому будто есть что сказать, но при этом мало кто это умеет.

Как режиссер, творческий человек вы должны воспринимать и интерпретировать происходящее. Удается ли вам успевать за валом запредельно парадоксадьных непоследовательных событий?

Это серьезный вопрос и, пожалуй, мой ответ будет полезент тем, кто хочет остаться в здравом уме, сохранить себя. Не скажу что надо быть равнодушным, но новостями жить нельзя. Просто потому, что в них нет истины, все фейк, это всегда чья-то точка зрения. Завтра эта же новость будет подана иначе. Нельзя позволять манипулировать своим сознанием, тратить энергию впустую. Я с утра занимаюсь йогой, медитирую, включаю новости лишь на 10 минут – мне, как режиссеру, работающему в разных странах необходимо понимать ситуацию – открыли ли границы, возобновили ли рейсы, какой процент заболевших, что проиходит… Потом я выключаю новостные сайты и больше в течение дня к ним не возвращаюсь.

-У вас много студентов из Белоруссии и вы ставите там спектакли, как вы можете быть эмоционально отстраненными от того, что там происходит?

Надо заниматься лишь тем, чем можешь. Если нет возможности изменить ситуацию, не надо постоянно о ней переживать. Я действительно хорошо знаю белорусскую молодежь и понимаю, что сейчас происходит поколенческий конфликт. Пусть на меня никто не обижается, но вся эта старая насильно навязываемая повестка из СССР устарела. Выросло новое поколение, у которой другие ценности – спорт, здоровье, рок-н-ролл. Власть просто ее не учитывает и не слышит. Это естественные процессы и бороться с новым так же бессмысленно, как с самой природой. Я не знаю как решить этот конфликт, но я знаю точно, что ни при каких обстотельствах нельзя бить дубинками 15-летних детей. Каждый из этих детей, прав просто потому, что он молод. Ты же не можешь не выслушать человека, если хочешь с ним быть. Надо придумать как с ним общаться без жестокости.

– Сейчас очень необычный момент для всего мира, с одной стороны, все разобщены физически, но объеденены ментально перед общей угрозой заражения. Могли бы сказать, какие авторы, режиссеры, художники произвели на вас впечатление?

Я заметил что духовные лидеры активизировались во всем мире. Признаюсь, что некоторое время назад я разуверился в том, что наш мир можно спасти. Ведь, войны – это такой примитивный уровень общения. Казалось бы, мы имеем такой опыт и в 21 веке их быть не должно. Но нет. Другая проблема – это экологическая катастрофа, которая не смущает производящие компании. Мы все сидим в лодке с пробитым дном и продолжаем набирать воду, в то время, как нужно срочно чинить дно. В какой то момент я просто сдался и смирился с тем что буду наблюдателем заката нашей цивилизации. Но в последнее время во мне зародилась надежда что не все потеряно. Сейчас будто происходит последний бросок здравомыслящих людей. Я читал много сильных работ знаменитиых вирусологов, психологов, физиков и драматургов, все они призывают к осознанности.

Иван Вырыпаев – российский режиссер, писатель и актер. Обладатель премии Венецианского кинофестиваля. Наибольшую известность приобрел благодаря своим фильмам “Эйфория”, “Кислород” и “Танец Дели”.

Так верите ли вы в инопланетян?

В другое время я бы отшутился, но сейчас попробую ответить серьезно. Вся вселенная – сгусток энергии, живое сознание. Я думаю стереотип о зеленых человечках на летающей тарелке можно отбросить. Хотя бы потому, что никакой материальный аппарат не может летать со скоростью света. Думаю, наш мир населен множеством тех, кого мы не видим, и не обязательно они должны быть с другой планеты.