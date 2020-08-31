 

“И вот”: Рустам Солнцев рассмешил подписчиков забавным фото со свадьбы Глюкозы

31.08.2020, 20:17, Разное

Известный шоумен и инста-блогер Рустам Солнцев разместил на своей странице в Instagram архивный фотоснимок, демонстрирующий момент свадьбы популярной певицы Глюкозы. Публикация вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Стоит отметить, что Рустам Солнцев известен на просторах Сети своей склонностью эпатировать публику, преимущественно – с использованием ироничного “троллинга”. Он нередко выкладывает в своем микроблоге архивные снимки знаменитостей, на которых те, так или иначе, оказываются в не весьма помпезных ситуациях. Упомянутая же публикация является, в своем роде, “антиподом” другого поста, выложенного одновременно со свадебным эпизодом Глюкозы, датированным 2006 годом, и демонстрирующим бракосочетание неизвестной деревенской пары в далеком 1957 году. Размещая оба снимка “параллельно”, шоумен как будто предложил сравнить стилистические особенности вкуса жителей глубинки и звезд, к числу которых отнес Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу).

Стоит отметить, что в целом ирония Рустама Солнцева достигла своей цели: его подписчики наперебой принялись упрекать певицу в отсутствии современного вкуса, а также откровенной экономии на свадебных нарядах. Более того, несколько посетителей аккаунта, поглядев на выражение лица супруга исполнительницы Александра Чистякова, и вовсе упрекнули его в явном нежелании вступать в брак. С другой стороны, среди фолловеров блогера все же нашлись те, кто посчитал нужным заступиться за Глюкозу, назвав выбор наряда исключительно её приоритетным правом.



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