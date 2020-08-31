 

На Украине начали расследовать попытку подрыва поезда с бензином из Белоруссии

31.08.2020, 20:08, Новости дня

Служба безопасности Украины начала расследование попытки подрыва в Житомирской области шедшего из Белоруссии поезда с бензином и дизельным топливом.

«Следователи управления СБ Украины в Житомирской области начали уголовное производство по факту подрыва железнодорожного пути, по которому двигался грузовой поезд сообщением «Барбары-Коростень». На перегоне «Сокорики-Бехи» во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв, в результате которого были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы. Жертв нет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что инцидент квалифицирован как теракт.

Ранее мужчина, угрожающий взорвать бомбу в банке в центре Киева, потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Сотрудники украинского спецназа обезоружили его.

Это уже третий теракт в Украине за последнее время. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Пискун стал советником Венедиктовой

09.07 / Кадыров счел убийство чеченца в Австрии работой иностранных спецслужб

03.08 / Путин подписал указ о выдаче диппаспорта зампреду СБ и его жене

18.08 / В МВД Беларуси заявили о гибели еще одного протестующего. Журналисты утверждают, что протестов во время его смерти не было

16.07 / Собянин пригласил москвичей сдать бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус

21.08 / Главврач омской больницы предположил причину резкого ухудшения здоровья Навального

26.08 / Захарова сказала, где на Украине можно обсудить «принадлежность Крыма»

25.06 / Наблюдатель рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию на выездном участке

03.08 / У захватившего отделение банка злоумышленника мог быть сообщник

12.08 / Мишустин назвал сроки начала работы номера 112 по всей России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска