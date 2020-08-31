Эксперт: Общение с населением в интернете становится необходимостью для любого главы региона

31.08.2020, 20:08, Новости дня

Новый руководитель республики уже не только обозначает проблемы, но и занимается их решением. Видно, что Уйба в подробностях познакомился со своей территорией. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя разговор президента Владимира Путина с врио главы Коми Владимиром Уйбой. По ее словам, в этом главе региона помогает прямое общение с населением, в том числе через соцсети.

«Встреча оказалась достаточно важной, поскольку были озвучены самые главные проблемы региона. Как мы знаем, дороги, социальная инфраструктура, школы, детские сады находятся в Коми не в очень хорошем состоянии. И эту ситуацию врио достаточно комплексно изложил президенту. Глава государства отреагировал замечанием, что даст на эти темы соответствующие поручения», – сказала сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

«В целом, заметно, что Владимир Уйба хорошо понимает проблемы региона. У него в подробностях состоялось знакомство с территорией. Как известно, с апреля, после назначения врио, Уйба много ездил по разным населенным пунктам, по дальним уголкам республики. Все увидел своими глазами и теперь знает, о чем говорит. Он уже не только обозначает проблемы, но и занимается их решением», – сказала собеседница.

«Насколько я знаю, в регионе вводятся в работу новые социальные объекты – 1 сентября открывается новая школа и так далее. Работа идет. В общем, я бы сказала, что чувствуется разумное прогрессивное управление», – подчеркнула Федорова.

«Кроме того, известно, что Уйба демонстрирует открытый стиль. Он практически ежедневно пользуется таким инструментом, как общение с жителями республики в социальных сетях. Это, кстати, сейчас становится необходимостью для любого успешного управленца – такие прямые, горизонтальные каналы общения с людьми в Интернете», – отметила эксперт ЭИСИ.

Федорова также отметила, что новому главе удается уже на ранней стадии разрешать конфликты в республике.

«Самая лучшая оценка деятельности Уйбы заключается, например, в том, что мало кто в РФ знает, например, о спорах вокруг месторождения Чудное в национальном парке «Югыд ва». Она не превратилась в информационную бомбу федерального значения, хотя были люди, которые старались, чтобы это произошло. Его политические оппоненты были бы не против раздуть в Коми «второй Шиес». Благодаря оперативной реакции, благодаря открытости не произошло. Это тоже можно считать признаком успеха его работы с общественным мнением», – подытожила Федорова.

Ранее в республике возникли споры о судьбе золотого месторождения Чудное, расположенного в национальном парке «Югыд ва». Как писал «Коммерсант», обсуждается идея изменении границ парка – из нее хотят исключить около 50 тыс. гектаров, а взамен добавить 183 тыс. гектаров леса. На изымаемых землях как раз и находится месторождение, на котором после этого можно было бы начать добычу золота. Ряд экологов выступает против такой идеи. Посещая на прошлой неделе городской округ Инта, Уйба обозначил свою позицию по этому поводу. «Любое решение будет приниматься только, если его поддержат жители республики, – цитирует его портал БНК. – Месторождение Чудное и связанное с этим изменение границ нацпарка – это одно из возможных направлений развития Инты».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции с врио главы Коми Владимиром Уйбой. Глава государства рассказал, что знает о проблемах региона: «Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно». Он отметил, что, «к сожалению, мало что меняется с тех пор», и «особенно это касается дорожной сети», пообещав, что федеральный центр будет помогать республике.

Напомним, бывший замминистра здравоохранения РФ Владимир Уйба был назначен врио главы Коми в апреле. Подводя в июле итоги 100 дней пребывания Уйбы на посту, политолог Петр Кирьян отмечал: наиболее заметными стали успехи нового руководителя в борьбе с пандемией и в сфере поддержки наиболее уязвимым социальным слоям. «Если проследить за тем, как боролись с коронавирусом в Коми, станет очевидным, как четко реагировали власти на возникающие вызовы. Например, когда поступил сигнал о том, что у врачей не хватает средств индивидуальной защиты, проблему решили очень быстро. Когда стало известно, что обещанные выплаты не дошли до населения, правительство региона тут же отреагировало на происходящее», – говорил Кирьян газете ВЗГЛЯД.