 

Лукашенко отправил в отставку посла Белоруссии в Испании

31.08.2020, 20:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку и лишил дипломатического ранга посла республики в Испании Павла Пустового за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщила пресс-служба главы государства.

«Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Также (…) Пустовой освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Испания и по совместительству постоянного представителя Республики Беларусь при Всемирной туристской организации», – передает «БелТА» сообщение пресс-службы Лукашенко.

Ранее Пустовой написал в Facebook, что для мирного разрешения ситуации в Белоруссии необходимо пересчитать голоса на выборах президента.

До этого Лукашенко подписал указ об освобождении Игоря Лещени от должности чрезвычайного и полномочного посла в Словацкой Республике.

Лещеня выступил с видеообращением, в котором заявил, что он в шоке от историй о «пытках и избиениях» сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов, чтобы их голос был услышан.



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