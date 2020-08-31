Мнение: Число крупных заводов в России, поддержка Белоруссии и потребность в аутогероизме

31.08.2020, 20:00, Разное

1. Достаточно написать, что в России всё хорошо, как вечные несогласные немедленно начинают шипеть от злости:

У меня в комментариях все время идет спор о том, сколько в России действующих крупных заводов. Некоторые говорят, что их уже не осталось, а те что вроде как работают, на самом деле лишь сдают свои пустые цеха под склады.

Это конечно же ложь, ведь я сам бывал на многих заводах, и они успешно работают, и значит все таки заводы в России остались. Но сколько их? Как ответить на этот вопрос?

Всё. Ответ найден. Только что я наткнулся на сайт, на котором все заводы России, причем со всей их отчетностью. И поэтому там нет никаких мертвых заводов, указана выручка, прибыль и прочая информация. То есть легко отбросить заводы, которые не работают, то есть не генерируют выручки. Ну ок, если они сдают корпуса, то выручка есть, но не миллиарды же рублей в год. Десятки, сотни миллионов, но не миллиарды.

Самое главное, на сайте можно сделать выборку по отраслям. Ну например, вот сколько в России производителей “прочих насосов и компрессоров”: 199. Но это всех. Но можно посмотреть сколько с выручкой более 800 млн рублей (почему 800 см. ниже). Это точно не сдача площадей в аренду: Таких 21 завод.

Или вот, по виду деятельности: “Производство компьютеров, электронных и оптических изделий”. Заводов 4,66 тыс…

Стоп. Ещё раз. В России 4660 заводов, производящих компьютеры, электронные и оптические изделия. Конечно, среди них много мелких. Возьмём снова только с выручкой более 800 млн рублей. Таких 206.

Еще вот что интересно:

28.4 “Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов.

Всего 661 организация. С выручкой более 800 млн. рублей: 11

28.49 “Производство прочих станков”

Всего 211 организация. С выручкой более 800 млн. рублей: 2

28.41 “Производство металлообрабатывающего оборудования”

Всего 402 организации. С выручкой более 800 млн. рублей: 9

Итого: крупных станкостроительных заводов у нас 22.

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/skolko-v-rossii-krupnyh-zavodov-davaite-poschitaem-5f32fa35148048284a0e201f

2. Вот так Россия поддерживает белорусскую экономику:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-rossiia-podderjivaet-belorusskuiu-ekonomiku-5f43cb528e5cd547adec34ad

Например, так выглядит расклад по источникам прямых зарубежных инвестиций в Белоруссию:

На первом месте, конечно же, российские инвестиции, это понятно. Однако на втором внезапно оказалась Великобритания с солидными 18% общего пирога (почти 2 миллиарда долларов).

Подозрительно, как это британцы решились вложить столько денег в страну, лидера которой их СМИ называют «последним диктатором в Европе»?

3. Виктор Мараховский вскрыл важный психологический механизм, который движет молодыми оппозиционерами – потребность в самогероизации:

https://t.me/vmarahovsky/1650

Ув. коллеги прислали ссылку на синопсис нового крутого сериала о жизни крутого анонимого телеграм-канала, издаваемого Тремя Смелыми Девушками. Я не удержусь от цитирования:

«Канал публикует новость: погиб известный журналист-расследователь Евгений. Однако информация оказывается неверной — он жив. Параллельно создательницы канала сталкиваются с финансовыми трудностями, но находят инвестора, который готов им помочь с одним условием — Евгений теперь будет работать с ними и т.д.»

Оставив за скобками вопрос «приходило ли в головы отважным героиням зарабатывать честным трудом», за явной его бессмысленностью — хотелось бы отметить, ув. друзья, следующее.

1) Крутых анонимных телеграм-каналов не существует. Есть крутые либо анонимные. При минимальной «крутизне» (в понимании российского медиакласса — то есть при публикации каналом деньгоёмких сливов и наездов) всем заинтересованным читателям крайне быстро становится известен пан инвестор, а это главное. На руку инвестора как некие степашки могут быть надеты любые Смелые Девушки — но их конкретные имена глубоко неинтересны.

2) Одной из главных черт российского медиакласса является стремление к безудержной аутогероизации — он рассказывает бесконечные истории о том, как он что-то Нарыл и Раскопал и вырвался из ставки противника гигантскими скачками, дымясь, со слегка опалённым свитком документов в зубах, а за его спиной вспухали рыжие валики взрывов.

На самом деле, ничего особенного нового в этом нет — желание стать героем характерно для определённого человеческого возраста. С древнейших времён правители России учитывали это и пытались канализировать буйную героическую энергию.

Сначала дело ограничивалось сбором желающих в грабительские походы куда-нибудь на Царьград. Потом появились и другие варианты. При товарище Сталине, например, засылали осваивать Арктику и Дальний Восток, а при Брежневе – строить БАМ.

Проблема в том, что военная и строительная карьера – это не для всех. Вовсе не о такой жизни, полной сурового физического труда, мечтают условные три девицы под окном соцсетей.

Немалая часть современной молодёжи аутогероизируется не выходя из дома – в лучшем случае они готовы геройствовать за столиком модного кафе, потягивая чашку чая или бананового смузи. Именно в этих уютных и привычных декорациях, – а не в сермяжных землянках, окопах и тайге, – компьютерное поколение видит 90%-100% своей жизни.

Но от адреналиновых эмоций Риска, Борьбы и Преодоления Трудностей молодые Герои вовсе не собираются отказываться. Поэтому они ищут способы получить их с доставкой на дом.

Соответственно, канализировать современный аутогероизм нужно с учётом этих обстоятельств.