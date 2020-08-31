Мнение: Читая Кирсанову

31.08.2020, 19:59, Разное

Мои выписки (Р.М. Кирсанова. "Портрет неизвестной в синем платье)

и мысли по прочтению:

В своих мемуарах о России Виже-Лебрен подробно описывает свое эстетическое бодание с Екатериной Великой, делая ее фактически, одним из своих антагонистов (в духе "две одинаково великие женщины не сошлись характером").

В частности, художница детально останавливается, как она написала внучек, вел.кн. Александру и Елену, в новомодных платьях а-ля грек, с голыми руками. И как, мол, Екатерине это не понравилось, хотя она лицом изобразила, что понравилось, и как потом Зубов это сквозь зубы француженке объяснил, и как она потом бросилась переписывать платья девушек, пририсовывая им рукавчики и платочки-фишю на груди… Ну и о том, как от этого картина сильно потеряла и прочее-прочее в жанре oh those Russians.

Ну, в общем, Кирсанова пишет, что рентген всю эту байду не подтвердил, платья были такими прямо сразу.

Конечно, может быть, картина из Эрмитажа — это таки копия, а переписанный оригинал сгинул.

С другой стороны, уж больно эта история напоминает историю с той же художницей, как она написала Марию-Антуанетту в "неприличном" новомодном платье. А потом, после вспыхнувшего в Париже скандала, была вынуждена написать ровно такой же портрет, но в старомодном приличном.

UPD: из комментов

Я читал об этой картине у Немиловой. Она приводит цитату из письма Екатерины II в котором та ругает первый вариант картины упоминая туники грубо-красного и фиолетовых цветов и виноградные грозди в волосах обеих княжон. На рентгене ничего этого нет, так что первый вариант картины существовал и не был закрашен. Скорей всего.

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№2

Кирсанова пишет, что версия о том, что сложные прически русских модниц 18 века якобы крепили на разведенном сахаре — не может быть правдой. Потому что сахарную свеклу еще у нас не культивировали, а привозной сахар был бы слишком дорог. Предположение, что пряди клеили на меду — тоже не годится. Учитывая любовь наших предков к массовым мероприятиям на открытом воздухе — жизни бы не было от мух и ос.

UPD: пост не про то, на что клеили на самом деле (вариантов много). А про то, что версия про сахар — это версия человека 20 века, для которого сахар дешев. И не надо тянуть ее в другие экономические условия.