 

“Три поколения моделей”: Мать Виктории Лопыревой на фото затмила красотой свою дочь

31.08.2020, 19:53, Разное

Популярная ведущая и модель Виктория Лопырева разместила на своей странице в Instagram коллективный фотоснимок, на котором позирует в компании подруги и своей матери. По мнению подписчиков, 61-летняя Ирина Лопырева на опубликованном фото затмила красотой именитую дочь.
Размещенный в микроблоге фотоснимок был приурочен ко дню рождения подруги Виктории Лопыревой по имени Инна. Публикацию знаменитость сопроводила искренним поздравлением, адресованным имениннице: “Будь счастлива сегодня и всегда!”. Кадр запечатлел не только подруг – компанию им составила мать ведущей Ирина Лопырева, пару месяцев назад отметившая свое 61-летие. Стоит отметить, что в молодости она работала манекенщицей ростовского Дома моделей, и, как полагают многие, именно этот факт повлиял на выбор карьеры Лопыревой-младшей. Обе родственницы расположились на фото по бокам именинницы. “Made in Rostov” – таким гордым слоганом подчеркнула совместный фотоснимок красоток хозяйка аккаунта.

Многочисленные подписчики Виктории Лопыревой выразили немалое восхищение внешностью матери телезвезды. Они заявили, что лавры первенства по красоте на этот раз принадлежат именно Ирине Лопыревой, с чем, к слову, сама ведущая с удовольствием согласилась. Впрочем, большинство поклонников модели предпочли отметить выразительную красоту всех трех изображенных на фото дам, назвав их “шикарными красотками”.



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