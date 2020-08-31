Ученые определили один из ранних признаков болезни Альцеймера

31.08.2020, 19:53, Разное

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого был выявлен признак болезни Альцгеймера, проявляющийся уже на ранней стадии появления недуга. По словам исследователей, таковым является ослабленная способность ориентации в пространстве.

Отправной точкой исследования стал факт того, что процесс ориентации в пространстве без внешних сигналов обеспечен наличием активности ячеек сетки энторинальной коры головного мозга. Как заявили ученые, именно эта область попадает под негативное воздействие болезни Альцгеймера. В ходе научной работы специалисты, представляющие Рурский университет (Германия), привлекли к изучению группу участников, состоящую из 202 человек, не имеющих генетической предрасположенности к деменции, и 65 исследуемых, подверженных упомянутому генетическому риску. Всем участникам эксперимента было предложено справиться с компьютерным навигационным заданием, исключающим возможность использования внешних знаков-указателей для ориентирования. В результате выяснилось, что добровольцы, имеющие генетический риск болезни Альцгеймера, справились с задачей определенно хуже, чем представители контрольной группы.

Стоит отметить, что исследование имело вторую фазу, в ходе которой участники дополнительной группы, выполняющие схожее задание, подверглись более глубокому изучению активности мозга посредством многофункциональной магнито-резонансной томографии. Было выявлено, что именно ячейки в энторинальной коре головного мозга имеют прямое влияние на навигацию человека без внешних сигналов. “У здоровых, но предрасположенных к развитию болезни Альцгеймера людей был обнаружен дефицит такой активности”, – резюмировали эксперты.

По мнению ученых, в перспективе нюансы пространственной ориентации будут приняты в качестве маркеров деменции еще до возникновения более серьезных симптомов этого заболевания. Об этом пишет Science Advances.