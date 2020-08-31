 

Елена Проклова поддержала Михаила Ефремова, назвав его несчастным человеком

31.08.2020, 19:53, Разное

Елена Проклова поддержала решение Михаила Ефремова об отказе от дачи показаний по факту совершенного им ДТП. Актриса считает своего коллегу «несчастным человеком».
Заслуженная артистка РСФСР подчеркнула, несчастье постигло погибшего в аварии, а также и самого Ефремова, так как каждого человека, случайно убившего кого-то, будут считать несчастным, поскольку это случилось неумышленно – без мести или злобы. По словам Прокловой, если человек выпил лишнего и попал в ДТП, после которого его вынули из автомобиля в «полуобморочном состоянии», сообщив о наезде на другого человека, а позже адвокат пояснил об отсутствии доказательств, что именно он был за рулем, каждый бы захотел «себя спасти», повернув по-другому сложившуюся ситуацию.

Проклова отметила, поскольку нет доказательств о ведении автомобиля лично Ефремовым, можно предположить, что в момент аварии за рулем находился кто-нибудь другой. Сам же актер не помнит произошедшего, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому, по мнению актрисы, вину Ефремова сначала необходимо доказать.



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