 

В РФ утвердили новые правила охоты

31.08.2020, 19:48, Новости дня

Минюст зарегистрировал новые правила охоты в России, подготовленные Минприроды, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии России.

«Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме того, введен запрет любого перемещения или перевозки продукции охоты без соответствующих документов.

«Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано – перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной Всемирным фондом дикой природы (WWF) России», – отмечено в сообщении.

Также уточняется норма, устанавливающая порядок перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием.

«Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров), как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях. Минприроды России, в свою очередь, будет осуществлять мониторинг практики применения действия настоящих правил», – добавили в ведомстве.

Напомним, в феврале закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов дополнился положением, согласно которому так называемая вольерная охота допускается при наличии путевки, то есть документа, «подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства».



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