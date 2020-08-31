Еще один свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП

31.08.2020, 19:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов был за рулем своей машины в момент ДТП, других пассажиров с ним в автомобиле не было, сообщил свидетель Илья Бабиков в ходе заседания в Пресненском суде.

«Я находился в момент аварии на Садовом кольце, был там с другом. Подбежал к черному джипу, я проверил другие двери на предмет пострадавших, их там не было, был один водитель», – передает слова свидетеля РИА «Новости».

Прокурор поинтересовался, присутствует ли водитель в зале суда. Бабиков подтвердил, что это Ефремов.

«В тот день мы прогуливались с другом по пешеходной части с внешней стороны Садового кольца, услышали хлопок, характерный для ДТП. Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», – передает его слова ТАСС.

Бабиков отметил, что Ефремов находился в состоянии шока, однако не может сказать точно, был ли актер пьян.

«Я не эксперт, не нарколог, но точно могу сказать, что он был в шоке», – сказал свидетель.

Он рассказал, что сначала написал адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому в Instagram, так как он искал «парня в белой футболке». Однако потом решил с ним не общаться и обратился в Следственный комитет на Живописной улице.

Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.