Мнение: Памяти Александра Чепишко

31.08.2020, 19:41, Разное

Памяти Александра Чепишко

31 августа 2014 года в ходе последних боев за Луганский аэропорт погиб русский доброволец, участник двух чеченских войн, кавалер Ордена Мужества ЧЕПИШКО АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ.

Чепишко Александр Дмитриевич родился 29 июня 1969 года в городе Чирчик Такшентской области Узбекской ССР. Потомственный военный, принимал участие в Первой и Второй Чеченских кампаниях. За проявленный героизм и смелость был награжден Орденом Мужества.

Когда началась гражданская война на юго-востоке Украины, Александр Чепишко, уже находясь в отставке, поехал в Донбасс, защищать русских людей от нашествия украинских карателей. На протяжении своего пребывания в Донбассе Александр Чепишко вел дневник (https://t.me/astramilitarum/5799), где записывал не только события за день – но и свои мысли о том, что происходит на юго-востоке Украины и почему он сам и другие русские мужики пошли на защиту мирных людей:

«Город расстреливают из орудий. По мирному городу, где живут обычные люди! Погибших не могут достать из-под завалов месяцами. Людей просто не успевают доставлять в больницы… Именно тут я осознал, что придется воевать не с украинскими военными, и не с боевиками, как в чеченскую (войну), а с самыми настоящими животными – нацистами, фашистами, других слов у меня нет!»

Известно, что Александр Чепишко участвовал в освобождении Хрящеватого и Новосветловки совместно силами Луганской народной республики (ЛНР) и других русских добровольцев 29 августа 2014 года. После этого отряд Чепишко перешел к боям за Луганский аэропорт (ЛАП), который на тот момент считался ключевым стратегическим центром ВСУ и нацистских добробатов. Предполагалось, что именно ЛАП станет основным плацдармом для наступления украинской армии на Луганск, что привело бы к сотням и тысячам жертв среди невинных людей, которые просто говорили по-русски.

30 августа Чепишко делает последнюю запись в своем дневнике:

«Стоим под аэропортом. Либо нацики нас, либо мы их. Силы не равны. Но мы их выдавим, а то они расхерачат больницу, куда свозят всех больных и раненых».

31 августа 2014 года Александр Чепишко был смертельно ранен в бою за Луганский аэропорт. Через день украинские каратели были выбиты силами ЛНР из аэропорта. Благодаря подвигу Александра Чепишко и других русских добровольцев, жители Луганска избежали геноцида со стороны ВСУ и добробатов – про что сейчас почему-то никто не вспоминает… Но мы помним и не дадим забыть другим.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!

«Я не мог спать по ночам. Я не мог сидеть и причитать: «Как же это плохо и неправильно». Для чего наши деды и отцы погибали на войне? Для того, чтобы их дети и внуки жили в мире! Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верили, чем дорожим и что любим? Все то, за что погибли 69 лет назад десятки миллионов людей!», — из неотправленного письма Александра Чепишко отцу.

(с) https://t.me/astramilitarum

Дневник Александра Чепишко сейчас хранится в музее боевого братства https://polit.info/487188-pismo-i-dnevnik-russkogo-zashitnika-donbassa-vystavyat-v-centre-leningradskii-dobrovolec

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