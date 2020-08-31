Мужчина по имени Ручная Кладь впервые бесплатно пролетел на самолёте

31.08.2020, 19:35, Разное

Пятидесятилетний житель Саратова по имени Ручная Кладь впервые смог пролететь на самолёте без билета. Ранее он три тысячи раз пытался это сделать, но все попытки проваливались.

Впервые мужчина ощутил себя ручной кладью более 40 лет назад, когда учился в первом классе сельской школы. Он нашёл буклет «Аэрофлота», в котором говорилось, что ручная кладь перевозится бесплатно. Мальчик мечтал полететь на самолёте, но его мать одна воспитывала троих детей от разных отцов и денег на путешествия не было. Мысль о том, чтобы бесплатно полететь в качестве ручной клади, навсегда завладела мыслями первоклассника.

В 16 лет, получая паспорт, юноша потребовал вписать в него фамилию «Ручная» и имя «Кладь». Паспортистка сельсовета поверила, что это его фамилия по отцу-абхазцу, а «кладь» по-абхазски означает «воин».

Однако даже паспорт с таким именем не убедил «Аэрофлот» в том, что Кладь имеет право пройти на борт без билета. Лишь недавно, с 3205-й попытки он смог занять место на багажной полке, которое считал своим по праву. В ту ночь он сидел на роликовых коньках у стойки регистрации в аэропорту, подобно чемодану Cabin Size. Мужчина в темных очках и с белой палкой схватил его за ручку над воротником и покатил к зоне досмотра. Агенты безопасности не заметили проплывающий по экрану человеческий скелет, а бортпроводники даже не посмотрели в его сторону. Девять часов на багажной полке были лучшими за полвека его жизни.

Теперь, когда цель его жизни достигнута, Ручная Кладь собирается вернуть своё прежнее имя – Леонид Сальников, устроиться на работу, жениться и завести детей.