Пост для новой бабы Тимати – Личное мнение

31.08.2020, 19:32, Разное

Мы точно не знаем, какой она будет — беленькой ли, чёрненькой ли, сдружится ли с валиде Симоной или будет с ней воевать.



Фото: Соцсети

Всё, что мы знаем точно, — так это то, что она будет высокой, красивой и, в принципе, будет.

Её не может не быть — этой новой бабы Тимати.

И дело тут — не в Шишковой, не в Решетовой и даже не в Симоне. Дело — в самом Тимати, который живёт так, как ему нравится, и кладёт на всё остальное.

Очевидно, что Тиману нравится:

1) жить с красивой и высокой бабой (да, именно жить вместе, а не просто встречаться),

2) не жениться на ней,

3) становиться отцом,

4) заводить новую бабу (красивую и высокую),

5) жить с красивой и высокой бабой…

Ну, вы поняли, да?

Что бы ни сделала новая баба Тимати, какой бы она ни была, её ждёт участь Шишковой и Решетовой: поживёт, родит, спишут.

У Тимура — гештальт: «Родила — досвидос!»

Умная ты, дура ли, виртуозно ли даёшь, хорошо ли готовишь или решаешь логарифмические уравнения, дружишь ли с Симоной или гадишь ей, родила ли девочку, мальчика или тройню — не-важ-но! Тимати тебя сольёт.

Решетова поумнее Шишковой будет. Не Илон Маск, конечно, но и не совсем уж насекомое. Настя наверняка считала Алёнку дурой и верила в свои силы. Верила, что сможет удержать в своей писе Тимана.

Не смогла.

И новая баба, подобно своим предшественницам, тоже гарантированно не сможет.

Любая девка, которая подпишется на Тимура, — дура. Умная сразу его пошлёт, понимая, что Юнусова могила исправит.

К чему это я? Ах, да: а вы, связываясь с мужиком, верили в то, что вам удастся то, что не удалось его предыдущим бабам? Чем дело кончилось?

Я вас слушаю очень внимательно. Делитесь!