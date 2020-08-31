Потрясающие виды и «гарантированная защита» от COVID-19 — журналист Times рассказал о своём отпуске на Алтае

31.08.2020, 19:31, Новости дня

Московский корреспондент The Times Марк Беннетс провёл свой отпуск в республике Алтай, о чём он поспешил поделиться с читателями британского издания. По словам журналиста, на него и его семью большое впечатление произвела живописная природа края, с которой местные жители связывают низкое количество случаев заражения коронавирусом в регионе.



Reuters

Из-за пандемии и ограничений на поездки за рубеж корреспондент The Times Марк Беннетс и его семья, как и большинство жителей Москвы, столкнулись с «весьма небогатым выбором» возможных мест для отпуска. Поэтому они выбрали сибирский отдых в республике Алтай, самом малонаселенном регионе России.

«Оглядываясь назад, я могу сказать: убедить мою жену и дочь в том, что мы должны провести летний отпуск в отдалённом районе по соседству со вспышкой бубонной чумы, было безответственно. В моё оправдание: виды были захватывающими, социальное дистанцирование гарантировалось, и, как уверяли местные жители, от COVID-19 нас защищала 2500-летняя принцесса», — пишет журналист.

В Алтае, который почти в пять раз превосходит размерами Уэльс и граничит с тремя странами — Китаем, Казахстаном и Монголией, — живёт всего чуть более 200 тыс. человек. Здесь есть серпантинные горные перевалы, впечатляющие водопады и неуловимые снежные барсы. И регион не представляет собой замёрзшую пустошь, по крайней мере, летом, когда температура регулярно колеблется в районе 30°С, обращает внимание автор статьи.

Из столицы республики Горно-Алтайск семья ехала около пяти часов по Чуйскому тракту, пустынному шоссе, огибающему густой таёжный лес и бурлящие ручьи, до начала скалистой степи, указывающей на приближение к Монголии. Пейзаж был настолько великолепен, что 11-летняя дочь Беннетса Маша за всю поездку ни разу не спросила: «Мы уже приехали?»

Они осторожно миновали стадо горных козлов, загорающих на дороге, затем остановились, чтобы полюбоваться слиянием двух рек — зеленой Катуни и коричневой Чуи. Вдалеке виднелась заснеженная вершина горы Белуха, которую мистики считали входом в мифическое буддийское царство Шамбалу.

Республика Алтай, некогда входившая в монгольскую империю, была колонизирована Россией в XVIII веке. Местное население, которое изначально вело кочевой образ жизни, сохраняет языческие обычаи, например, привязывают цветные ленты к деревьям на счастье.

Их тюркский язык широко распространён в Онгудайском районе, который стал конечной остановкой для Беннетсов. Среди часто попадающихся юрт и каменных фигур на церемониальных захоронениях путешественники могут легко забыть о том, что они всё ещё находятся в России. «Русские давно уехали», — сказала семье местная жизнерадостная женщина, которая сняла для них хижину на берегу Катуни.

Незадолго до отъезда из Москвы Беннетсы узнали о случае бубонной чумы на юге республики. Подросток умер в Западной Монголии после того, как съел заражённого сурка, но пока в РФ летальных случаев зафиксировано не было.

«Поскольку всё это произошло в 150 милях от границы, а мы не большие едоки сурков, риск казался незначительным. Тем не менее, «Черная смерть» определенно могла испортить каникулы», — признаёт автор статьи.

С другой стороны, республика Алтай стала последним регионом в России, в котором был зарегистрирован случай COVID-19, и только несколько человек умерли от заболевания. Некоторые местные жители говорят, что регион «оберегает» от вируса так называемая Алтайская принцесса, древняя татуированная мумия неизвестной молодой женщины, умершей около 2500 лет назад. Её прекрасно сохранившиеся останки занимают почётное место в главном музее республики.

Другие видят причину и превозносят нетронутую природу региона. «Наш свежий воздух, голубое небо, сосновые леса и мёд делают нас здоровыми. Маски защищают вас от коронавируса на пару часов — наша природа защищает нас всегда», — сказала местный продавец.

«А у вас в Британии тоже есть коронавирус?» — вежливо поинтересовалась она у Беннетсов потом. Но что ответил ей на это автор статьи, читателям The Sunday Times остаётся только догадываться.