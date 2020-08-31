“Настоящая драгоценность для детей с эпилепсией”: в РФ зарегистрировали фризиум

31.08.2020, 19:25, Разное



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Как сообщает портал Vademecum, информация о регистрации препарата следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Фризиум в форме таблеток производит французская компания Sanofi. В Европе это лекарство абсолютно доступно по рецепту в любой аптеке, в РФ до настоящего момента родители тяжелобольных детей могли получить фризиум только после тяжеловесной бюрократической процедуры.

“Чтобы получить фризиум легально, надо чтобы одно мед учреждение сделало врачебную комиссию, федеральное мед учреждение – федеральный консилиум; поликлиники, департамент и минздрав подали списки, правительство выпустило именное постановление, московский эндокринный завод закупил, поликлиники раздали… Когда все это будет? Пациенты хосписа, чьи консилиумы были готовы в сентябре прошлого года, получили фризиум только в феврале этого года – спустя 6 месяцев”, – писала в Facebook директор детского хосписа “Дом с маяком” Лида Мониава. По ее словам, фризиум – это “настоящая драгоценность для детей с эпилепсией.

“У меня эпилепсия и для нормальной, полноценной жизни мне нужен препарат фризиум. Другие противосудорожные мне не помогают. Я не могу учиться, работать, даже выходить из дома или выхожу очень редко. Я не могу находиться одна, делать элементарные вещи без пересмотра кого- либо ибо у меня очень частые и тяжелые припадки. Мне всего 20 лет и я хочу жить как все! Сейчас ситуация стала хуже. Мне приходится ставить реланиум. Часто ставить его нельзя ибо идет привыкание организма. Фризиум приходится заказывать из-за заграницы. К сожалению в РФ очень сложно получить это лекарство, потому что проблемы на нашей таможне. На эту ситуацию никто не может повлиять”, – рассказывала на своей странице в Instagram блогер Анастасия Черняк.

В прошлом году двух женщин задержали за покупку за границей незарегистрированного препарата. Одной из женщин угрожали уголовной ответственностью за контрабанду психотропных веществ, на вторую завели уголовное дело, но вскоре его прекратили.

После этих инцидентов действующая на тот момент министр здравоохранения Вероника Скворцова заверила, что производитель фризиума подаст заявление на регистрацию препарата в течение месяца и процедура будет ускорена. Тогда же экс-премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 миллиона рублей на закупку, ввоз и распределение более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов для тяжелобольных детей с хроническими заболеваниями, и в этот перечень вошел фризиум.