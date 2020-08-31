Открывается 77-й Венецианский кинофестиваль

31.08.2020, 19:23, Новости дня

Начинающийся 2 сентября 77-й международный кинофестиваль в Венеции войдет в историю безотносительно качества показываемых на нем фильмов и количества приехавших кинозвезд.

Мостра (так еще называют кинофестиваль в Венеции) – первый кинофорум мирового класса, решивший бросить вызов пандемии коронавируса. Напомним, что проходящий обычно в мае главный конкурент Венеции Каннский фестиваль был сначала перенесен на более поздний срок, а затем и вовсе отменен. Его примеру последовали крупные киносмотры в Карловых Варах, Локарно и Теллурайде.

Проверки на дорожках

Ранее обсуждались варианты как целиком виртуального фестиваля, так и гибридного фестиваля, сочетающего онлайн и офф-лайн. Характерно, что фестивали в Торонто (10-19 сентября) и Нью-Йорке (17 сентября – 11 октября), проходящие сразу после Венецианского (он завершится 12 сентября), решили придерживаться безопасного виртуального формата с отдельными вкраплениями «живых» событий.

Обозреватели напоминают, что Италия пережила мощную волну вирусной инфекции и смертей, прежде чем ввела 10-недельный общенациональный жесткий локдаун, который завершился в мае. Власти объявили, что взяли пандемию под контроль. Но эйфория, увы, длилась недолго. В последние недели число заражений по стране вновь растет, пусть и не столь стремительно, как весной. Как считают эксперты, тревожное возвращение вируса это результат летних отпусков и туристических послаблений, и поговаривают о надвигающейся второй волне пандемии.

Но фестивальные боссы во главе с его директором Альберто Барберой все-таки решили провести рискованный эксперимент, оставаясь в рамках модели «физического» события. Объявлены строгие правила, которым призваны следовать гости, участники и пресса.

Обязательны для постоянного ношения маски, включая кинозалы, что дало повод напомнить о маске как о традиционном атрибуте венецианских карнавалов.

Всем необходимо повсеместно поддерживать социальную дистанцию, а это существенно ограничит количество мест в кинозалах и удлинит очереди на премьеры и встречи со звездами. Билеты на фестивальные просмотры продаются онлайн с учетом того, что каждое второе место в зале должно оставаться пустым. Все зрители обязаны предоставить личную информацию на случай, если они понадобятся для контакт-трейсинга.

Все гости, приезжающие на фестиваль из стран, не входящих в Шенгенскую зону, обязаны пройти тестирование на «Ковид-19» как до вылета, так и по прибытии в Венецию.

Как сообщает «Форбс», каждый из девяти пропускных пунктов на Мостру оборудован термосканнером для измерения температуры тела участников. Согласно обнародованным правилам, если температура будет превышать 37,5 C (99,5 F), то вход этому лицу будет воспрещен. Такими же термосканнерами оснастят входы во все кинозалы на острове Лидо, где проходит фестиваль. Устроители обещают, что во всех кинозалах, вестибюлях, кафе и других фестивальных помещениях будут доступны санитайзеры и антисептики в виде жидкости и геля.

Многих журналистов и кинофанатов наверняка огорчит запрет на проход в зону «красной дорожки», по которой на премьеру проходят кинозвезды. Соответственно, заметно уменьшаются шансы сделать селфи с любимым актером или получить автограф. Заметно сократится объем рекламной печатной продукции, предназначенной для публики.

Ставка на артхаус

В ознаменование солидарности фестивального движения перед лицом пандемии восемь директоров ведущих европейских киносмотров примут участие в церемонии открытия Венецианского фестиваля.

«Я исключительно рад, что фестиваль может быть проведен с минимальным сокращением числа фильмов и секций, – заявил Альберто Барбера. – Если мы не забудем бесчисленное число жертв за эти несколько месяцев, память которых мы обязательно почтим, первый международный фестиваль (эпохи пандемии) станет значимым празднованием возврата к нормальности. Он станет посланием реального оптимизма для всего мира кинематографа, который сильнейшим образом пострадал от этого кризиса».

Председателем жюри стала австралийская актриса Кейт Бланшетт. В жюри также входят австрийская режиссер Вероника Франц, британская режиссер Джоанна Хогг, итальянский писатель Никола Ладжиола, немецкий режиссер Кристиан Петцольд и французская актриса Людивин Санье. Румынский режиссер Кристи Пую неожиданно, за неделю до начала фестиваля, отказался от участия в жюри, сославшись на «непредвиденные трудности». Он был заменен американским актером Мэттом Диллоном, по счастливому совпадению оказавшимся в эти дни в Италии.

Примерно месяц назад была обнародована фестивальная программа. Всего в Венеции-2020 покажут 55 фильмов, из них 18 в основной конкурсной программе. Кроме того, «Золотые Львы» за достижения кинокарьеры получат гонконгская актриса и режиссер Энн Хуэй и британская актриса Тильда Суинтон.

Рупор независимого кино портал IndieWire обнародовал рекомендации по программе фестивалей в Венеции, Торонто и Нью-Йорка, подготовленные группой кинокритиков. В этом году, как никогда прежде, на этих крупнейших смотрах много повторяющихся фильмов. Связано это по меньшей мере с тремя факторами.

Во-первых, общее число показываемых фильмов в связи с фронтовой обстановкой заметно сокращено.

Во-вторых, продюсеры и дистрибюторы предпочитают не класть яйца в одну корзину. Ведь никто не знает, какой из осенних фестивалей проявит себя максимально эффективно в плане продвижения новинок в смутное время.

В-третьих, акцент в этом сезоне делается на артхаусном, авторском кино, а не на голливудских блокбастерах, которые студии придерживают до лучших времен (имея в виду предстоящие зимне-весенний и летний сезоны 2021 года). Соответственно, фактор эксклюзивности и «права первой ночи» не столь принципиален, как в случаях с престижными крупнобюджетными премьерами.

Критики рекомендуют

«Земля кочевников» (Nomadland) китайского режиссера Хлои Чжао после Мостры отправится в Торонто, а затем в Нью-Йорк, где станет «центральным событием» фестиваля в Линкольн-центре. После двух предыдущих фильмов Хлои Чжао «Песни, которым меня научили братья» и «Наездник», критики убедились в появлении в киноиндустрии талантливого режиссера, умеющего создавать сложные характеры в правдивых обстоятельствах. В «Земле кочевников» Фрэнсис Макдорманд играет женщину, которая после экономического кризиса колесит по западным штатам Америки в фургоне и знакомится с еще одним одиноким человеком (его играет Дэвид Стрэтхерн). Наблюдатели полагают, что эта лента, продукт студии Fox Searchlight, может стать одним из первых фаворитов предстоящей оскаровской гонки.

Документальный фильм Джанфранко Рози «Ночь» (Notturno) также будет показан на трех главных фестивалях осени. Он посвящен непрекращающейся войне на Ближнем Востоке. Рози снимал два года в Сирии, Ираке, Курдистане и Ливане, запечатлевая жизнь обычных людей в трагических обстоятельствах.

По маршруту Венеция-Торонто-Нью-Йорк проследуют еще два фильма – «Ученик» и «Городской совет».

«Ученик» (The Disciple) режиссера Чайтанья Тамхане – первый индийский фильм в конкурсной программе Мостры за много лет.Это история певца, исполнителя классической музыки, сталкивающегося с проблемами, которые угрожают его привязанности к профессии.

Что касается «Городского совета» (City Hall) 90-летнего ветерана Фредерика Уайзмана, то он безусловно обрадует поклонников творчества американского документалиста, неутомимо работающего в стиле синема-верите. На этот раз объектом его интереса стал муниципалитет города Бостона, будни которого запечатлены дотошно и бесстрастно.

Клану Фрэнсиса Форда Копполы прибыло. «Мейнстрим» (Mainstream) снят Джиа Копполой, внучкой мэтра и племянницей Софии Копполы. Это ее второй игровой фильм после «Пало-Альто». Майя Хоук, дочь актеров Итана Хоука и Умы Турман, играет эксцентричную барменшу, вовлеченную в любовный треугольник.

«Мейнстрим». Кадр из фильма. Courtesy photo

О дочери Карла Маркса Элеоноре рассказывает фильм «Мисс Маркс» (Miss Marx) итальянского режиссера Сузанны Никкьярелли, давно избравшей феминизм своей жизненной и эстетической платформой. Достаточно вспомнить ее байопик «Нико, 1988». Дочь основоположника играет британка Ромола Гарай. Унаследовавшая интеллект отца Элеонора была глубоко несчастна в личной жизни и покончила с собой в возрасте 43 лет.

«Новый порядок» (New Order) мексиканского режиссера Мишеля Франко сравнивают с самыми жесткими и бескомпромиссными драмами Михаэля Ханеке. Приход нежелательных вооруженных гостей нарушает ход богатой свадьбы.

Гигант стриминга Amazon уже купил политическую драму «Одна ночь в Майами» (One Night in Miami), не дожидаясь ее премьер в Венеции и Торонто. Это режиссерский дебют актрисы Реджины Кинг, которая завоевала популярность в кино и на ТВ в последние 5-7 лет. Время действия – 25 февраля 1964 года. Только что Кассиус Клей победил Сонни Листона и завоевал титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Клей вместе с друзьями, в числе которых Малкольм Икс и Сэм Кук, отмечает небывалый триумф и решает резко изменить свою жизнь. И для начала меняет имя на Мухаммед Али. Рецензент IndieWire называет фильм «одним из самых захватывающих фильмов этого сезона».

«Человеческий голос». Кадр из фильма. Courtesy photo

Вне конкурса покажут 30-минутную ленту «Человеческий голос» (The Human Voice) испанского мастера Педро Альмодовара, которую он снял уже после локдауна. Это экранизация пьесы Жана Кокто, в которой главную роль сыграла Тильда Суинтон. «Это моральный урок о силе желания, – говорится в заявлении Альмодовара, – даже если признать, что герой вот-вот упадет в бездну».

Также вне конкурса демонстрируется шведский документальный фильм режиссера Нэйтана Гроссмана «Грета» (Greta) о самом знаменитом тинейджере планеты, активистке движения зеленых Грете Тунберг.

В главном конкурсе представлен новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Он посвящен трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 году, когда вышедших на демонстрацию протеста рабочих и членов их семей расстреляли введенные в город войска. Как сообщается, в российский прокат фильм должен выйти осенью.

«Дорогие товарищи!». Кадр из фильма. Courtesy photo

Еще одна острейшая тема отражена в другом фильме из России, который вошел в параллельную секцию «Венецианские дни». «Конференция» режиссера Ивана Твердовского («Класс коррекции», «Зоология») расскажет историю женщины, которая возвращается в Москву и вспоминает захват заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году, свидетелем которого ей довелось быть. Трагедия перевернула ей жизнь.