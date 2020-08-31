Байден проводит в понедельник предвыборное мероприятие в Питтсбурге

31.08.2020, 19:23, Новости дня

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в понедельник выступает в одном из ключевых колеблющихся штатов – Пенсильвании. Ранее сообщалось о намерении бывшего вице-президента выступить с критикой в адрес президента Дональда Трампа, осудив его реакцию на расовые волнения и пандемию.

«Этот президент давно лишился какого-либо морального лидерства в этой стране, – говорится в заготовленном тексте выступления Байдена. – Он не способен остановить насилие, потому что он сам годами его разжигал».

«Неужели кто-то считает, что в Америке станет меньше насилия, если Дональд Трамп будет переизбран?» – задается вопросом Байден.

Президент Трамп в понедельник опубликовал серию твитов с критикой в адрес мэров и губернаторов-демократов, заявив, что они утратили контроль над городами, где бушуют протесты.

В последние недели в столкновениях погибли несколько человек. Во вторник Трамп посетит город Кеноша в Висконсине, где на прошлой неделе начались новые протесты из-за того, что полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блейка на глазах у его детей. Демократы, в том числе вице-губернатор Висконсина, призвали Трампа не приезжать в город.

С момента начала пандемии Байден почти не покидал родной штат Дэлавер, однако, как сообщают в его предвыборном штабе, теперь он планирует больше ездить по стране.