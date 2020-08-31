Интерпол прекратил преследование Пригожина и «Конкорда»

31.08.2020, 19:08, Новости дня

Интерпол прекратил с 28 августа преследовать в международном поле главу компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина и самой фирмы.

«После победы в суде США компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и Евгений Викторович Пригожин обратились в Интерпол с требованием прекратить преследование в международном поле. Сегодня были получены документы о том, что Интерпол данное преследование прекратил с 28 августа», – говорится в сообщении компании в «ВКонтакте».

По версии американских законодателей, возглавляемая Пригожиным компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» якобы имеет отношение к вмешательству в ход американских президентских выборов 2016 года, а «связанные с ним фирмы продолжают активно заниматься распространением пагубного влияния».

США запросили у Пригожина несуществующие документы о «вмешательстве» в выборы. В начале марта 2019 года компания Пригожина потребовала от США обосновать обвинения в приписываемом «вмешательстве» в американские выборы.

17 марта суд столичного округа Колумбия (Вашингтон) закрыл дело против российской компании «Конкорд», которую в США пытались обвинить в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента. В тот же день российский предприниматель Евгений Пригожин подготовил иск против Соединенных Штатов за незаконное преследование и санкции на сумму 50 млрд долларов.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Пригожин является бизнесменом, его действия не имеют отношения ни к Кремлю, ни к президенту России.