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31.08.2020, 19:08, Новости дня

Актер Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших Анны Бутыриной согласно 51 статье Конституции, а также не стал комментировать заключение, где с его слов записано, что он был за рулем.

Ефремов прокомментировал только один вопрос Бутыриной: о его переводе каждому из потерпевших по 200 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

«У меня очень развито чувство вины, мне очень жалко всех этих потерпевших, я очень хотел им помочь и помогу, когда вы исчезнете из моей жизни», – сказал Ефремов.

На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: «Я не комментатор».

Ефремов добавил, что не признавал вину и в его видеообращении вырезали частицу «не». Актер также рассказал об угрозах представителей ФСИН отправить его в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста после того, как он записал видеообращение с извинениями.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.



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