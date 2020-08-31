Шкарлет: Из фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделялось. Сегодня фонд пуст, там нет ни копейки

31.08.2020, 19:05, Новости дня

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил на брифинге 31 августа, что из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования не выделили ни копейки, проинформировал “Укринформ”.

“С COVID-[фонда] ничего не выделялось. Заявка наша есть на два с чем-то миллиарда, но пока ничего не выделялось. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд [борьбы с] COVID сегодня пуст, там нет ни копейки”, – сказал Шкарлет.

Она рассказал, что на следующий год министерство подало бюджетное предложение по расходам на санитарную защиту педагогов в размере 13,3 млрд грн.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, на брифинге Шкарлет напомнил, что бюджет сферы образования на текущий год был запланирован в размере 115 млрд грн, после секвестра он сократился на 10 млрд грн.

“На следующий год предельный размер, который мы планируем с учетом дополнительных субвенций, на сегодня составляет 137,8 млрд грн. Но это без капитальных расходов. То есть Министерство образования и науки системно продолжает работу по увеличению расходов на поддержку образования”, – сообщил врио министра.

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.