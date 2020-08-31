Фокина внесли в базу “Миротворца”

31.08.2020, 19:05, Новости дня

Украинский волонтерский сайт “Миротворец” внес в базу информацию о бывшем премьер-министре страны, члене украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольде Фокине.

Политик назван провокатором, сознательно участвующим в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине. В качестве примера приведены цитаты из ряда последних интервью Фокина.

Сайт “Миротворец” обвинил его в отрицании российской агрессии, манипулировании общественно значимой информацией, участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации Украины на переговорах в Минске.

В интервью изданию “Страна”, опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса, а не только для ОРДЛО.

“И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса”, – сказал он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал заявление Фокина провокационным и не соответствующим национальным интересам. В Офисе президента отметили, что отдельные заявления Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Сайт волонтерского центра “Миротворец” действует с весны 2014 года. В базу проекта вносят пособников террористов, нарушителей международно признанных границ Украины, тех, кто, по мнению участников проекта, совершает действия, направленные против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В октябре 2019 года мониторинговая комиссия ООН по правам человека призвала Верховную Раду инициировать закрытие “Миротворца” из-за размещения на нем персональных данных людей и тем самым создания угрозы их безопасности.