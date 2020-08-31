Брайан Остин Грин не отчаялся вернуть Меган Фокс: “Никогда не говори “никогда”

31.08.2020, 19:00, Разное

Пока Меган Фокс влюблена и счастлива в новых отношениях с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер), ее бывший супруг Брайан Остин Грин все еще не оставляет надежды вернуть все как было. Об этом, а также о том, что он думает о бойфренде Меган, актер рассказал во время live-сессии со своими подписчиками в Instagram. На вопрос о том, каким ему видится Колсон, Брайан сказал:

Я никогда не встречал его и потому не имею ни малейшего представления. Но я никогда не слышал от него ничего плохого, и Меган ничего такого о нем не говорила. Я слышал про него плохие истории, но я и про себя самого слышал немало всякого, и я знаю, что это все была неправда. Конкретно сейчас у меня нет к нему претензий. Я очень надеюсь на то, что они с Меган счастливы, потому что для меня важно, чтобы она и те, кто ее окружает, были счастливы.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Примечательно, что несмотря на такой миролюбивый настрой, в тех же соцсетях Брайан не так давно не удержался от обидной ремарки и высмеял совместное фото Меган и Колсона. Тем временем, на следующий вопрос поклонника в live — о том, смогут ли они с Меган когда-то вернуться к прежним отношениям, он ответил так:

Никогда не говори “никогда”. Мы ничего не знаем. Я верю в то, что люди в жизни следуют своему пути, и иногда эти дороги пересекаются и вы делаете что-то вместе, а иногда они расходятся…. У нас были потрясающие отношения продолжительностью в 15 лет, у нас трое прекрасных детей. Мы вместе прошли через многое. Так что сейчас наши дороги разошлись, и она делает то, что нужно, чтобы быть счастливой. А я — делаю то, что нужно мне. И это не значит, что мы не любим детей или безответственны. Всегда важно в первую очередь заботиться о себе, особенно нам, родителям, — чтобы позаботиться о своих детях. Я желаю Меган всего самого лучшего — как и себе.

Напомним, что о расставании с женой Брайан Остин Грин рассказал сам в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green. В эпизоде Брайан упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине Machine Gun Kelly – они вместе снимались в пока еще не вышедшем фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Когда съемки триллера были в разгаре, Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Как показали последующие события, по-видимому, актер ошибался: за день до объявления о расставании Меган появилась в главной роли в новом клипе Колсона. А после во время записи подкаста Лалы Кент и Рэндалла Эммета Меган рассказала, что их с Колсоном чувства вспыхнули как раз на съемках фильма Midnight in the Switchgrass, когда она еще встречалась с Брайаном. По словам актрисы и музыканта, то, что произошло между ними, было любовью с первого взгляда.