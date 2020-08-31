ТОП-5 лучших автомобилей для девушек в 2020 году по версии портала Glas

31.08.2020, 18:53, Разное

Эксперты автомобильного портала Glas.ru составили рейтинг предпочтений отечественных автоледи в вопросе выбора средства передвижения на каждый день.

Само по себе деление на мужские и женские автомобили в последнее время перестает быть актуальным, на улицах города легко можно встретить как девушку за рулем бортовой Газели, так и взрослого мужчину, сидящего в салоне Toyota Yaris. Производители стараются не дифференцировать свою продукцию по половому признаку, однако, как показывает практика, у потребителя свое мнение на этот счет, и девушки голосуют рублем за понравившиеся им автомобили.

Nissan Juke

Это один из самых запоминающихся кроссоверов на современном рынке. Он привлекает своим необычным дизайном, и несмотря на длительную историю продаж, по-прежнему вызывает интерес у прохожих. Компактный размер, комфортный салон, неплохая динамика, отличная безопасность и высокая надежность – это все то, что делает Nissan Juke отличным автомобилем для девушек. Кроме того, компания предлагает широкие возможности по персонализации экстерьера и интерьера. Поэтому каждая автоледи сможет создать собственный образ «Жука».

KIA Picanto

Классика компактного автомобилестроения в исполнении Южнокорейского производителя. Этого малыша можно часто встретить на улицах Европы и России. Популярности ему добавляют низкая стоимость владения и эффектный дизайн. В скором времени модель ожидает очередное обновление. Под капотом автомобиля устанавливается ДВС объемом 1,2 литра и мощностью 85 л/с.

KIA Cerato

Среднеразмерный лифтбек, который пользуется популярностью не только у представительниц прекрасной половины человечества, но и у мужчин. Этот автомобиль является прекрасным образцом универсальности, динамичности и комфорта, что делает его прекрасным выбором для мам с детьми.

В автомобиль устанавливаются два бензиновых двигателя мощностью. 128 и 150 л/с, объемом 1,0 и 2,0 литра соответственно.

Fiat 500

Элегантный итальянский дизайн в сочетании с богатой историей модели, вот чем на самом деле является данный автомобиль. Это очень стильный и практичный аксессуар, предлагающий один из самых высоких уровней кастомизации в классе. Автомобиль не так часто встречается на наших дорогах, возможно потому, что купить его можно только по предварительному заказу из Европы.

Mini Cooper

Ни один рейтинг дамских авто не может обойтись без Mini Cooper. Этот эффектный британец как никто другой воспринимается именно как женский автомобиль. Хотя за рулем Mini Cooper

Часто можно увидеть и взрослых мужчин, что неудивительно, ведь топовые комплектации Mini Cooper S являются настоящими волками в овечьей шкуре, которые способны удовлетворить любые драйверские амбиции владельца.