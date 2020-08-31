Мнение: Женщины-для-дружбы, мужчины-для-дружбы

31.08.2020, 18:50, Разное

Когда-то давно я писала о ЖДД и ЖДС, женщинах-для-дружбы и женщинах-для-секса.

Это наборы женских поведенческих паттернов, которые приводят к тому, что с одними женщинами все мужчины почему-то хотят только дружить, а спать не хотят, с другими мужчин хотят спать, но не хотят общаться и проводить время.

Я писала об этом давно, но с тех пор авторы в письмах постоянно упоминают и ЖДД и ЖДС, говоря про себя.

Сейчас мы уже продвинулись дальше в изучении теории поля и границ, поэтому можно поднять эту тему заново и начать разобраться, чтобы же это за феномены такие.

Начнем с ЖДД. Самое начало. И немного МДД разберем, это мужчины, с которыми женщины охотно общаются, но держат их во френдзоне.

Обратите внимание, когда с противоположным полом полный затык, ни общения нет, ни секса, это другая проблема. Не ДД. Дружбы тоже нет.

ЖДД – это когда друзей-мужчин у женщины много, ей симпатизируют как подруге, ее даже приглашают туда-сюда и охотно с ней переписываются. Но не “пристают”, как любят говорить Сокровища. И не флиртуют с ней.

Что за засада?

Чаще всего у ЖДД проблемы с ресурсом имиджа.

С ними потому и не хотят спать, что они не привлекательны внешне.

Нередко про свое ЖДД пишут полные женщины. Стоит им достаточно похудеть, оказывается, что их “только друзья” не только. Это самый простой случай, но чаще всего все очень просто. Лишний вес, плохая осанка, неухоженные волосы и кожа, общая неуклюжесть – вот поэтому в ЖДД и не видят привлекательную женщину. Она сама в себе ее не видит, но хочет, чтобы видели другие.

Но бывают и более сложные случаи. Лишнего веса нет, внешность вполне нормальная или даже красивая (на взгляд подруг), а мужчины избегают секса, хотя общаются охотно.

Основная проблема всех ЖДД – фрустрация ресурса секса.

Но фрустрацию ресурсов многие понимают неверно. Многие думают, что фрустрация – это отсутствие собственного интереса.

Бывает и такая фрустрация (густой ЗВ), но чаще всего интерес у человека к фрустрированному ресурсу есть, человек чувствует свою ущербность в этой сфере и у него к этому не просто интерес, а интерес болезненный.

Вот почему когда подруги и друзья говорят ЖДД, что нужно быть более сексуальными, они подкладывают им свинью.

У ЖДД действительно фрустрирован секс (у всех ЖДД, даже у тех, у кого имидж тоже фрустрирован), но это не мешает, а часто наоборот помогает иметь к этому ресурсу аддикцию.

Фрустрация ресурса – это не когда вас не интересует ресурс, а когда вы ресурс совсем не интересуете. Нет потока от ресурса к вам, нет никакой обратной связи, поэтому у вас либо ЗВ и обесценивание этого ресурса, либо болезненная и напрасная тяга к нему – аддикция. Вот выражение “дыра в ресурсе” – это про фрустрацию, на почве которой возникла зацикленность и аддикция. Физически ресурс недоступен, но мысли и эмоции постоянно туда текут. Вот что такое дыра.

Если при фрустрации ресурса секса ЖДД начинает активнее “интересоваться сексом” она постепенно превращается в пугающего монстра и от нее начинают шарахаться все.

Вот к чему приводит привычка жить в ЗВ.

Вы никогда не интересовали мужчин, ваших намеков глупыши в упор не понимали, глаза от вас всегда отводили и беспросветно тупили в ответ на ваш флирт. Но вы всегда были уверены, что вам все это самой не интересно, не родился еще достойный, а секс абы с кем вам не нужен. И жили вы в таком ЗВ, пока часики ваши не начали взрываться или не наступил кризис среднего возраста. Тут вы решили, что срочно надо стать проще и доступней, а то бедняши боятся вашей силы и независимости. И понеслась душа за доильным аппаратом.

Вот типичная история ЖДД, которая решила стать секси.

Ресурс всегда был фрустрирован, то есть быть сексуально привлекательной она не умела, внимания сексуального к ней не было никогда, если не считать новогодних корпоративов и алкотуров, то есть ресурс ее был передавлен и деформирован. И здесь на это переломанное и перекрученное русло вдруг подается мощное эгоцентричное хочу. Волевое, с высокого трона.

Представляете себе, как выглядит поток в ресурсе?

Это не ваше хочу. Это энергия от ресурса к вам. Поток в ресурсе экономики – это денежный поток, а не ваша жажда денег, жажда денег сильней всего у нищебродов. Это встречный поток, а не ваше стремление ухватить. Так же устроен поток в дружбе, в искусстве, в работе и в любви. Поток – это навстречу вам, а не от вас. От вас – вложения энергии, усилия проактивные, а к вам поток. Не будет потока, не будет и мотивации вкладываться, вот почему это связанные вещи. Но если в короне вы вообразите востребованность на пустом месте, вы возьмете мотивацию в кредит, вы будете одержимы своей аддикцией, своей жаждой и иллюзией победы, пока не истощите себя совсем. Вот почему аддикция и фрустрация всегда связаны. Фрустрация – это про встречный поток, аддикция – про ваше стремление. Дыра в ресурсе – это когда у вас аддикция, а у ресурса к вам – фрустрация. Это большой дисбаланс в отношениях с ресурсом. А просто фрустрация без аддикции – дефолт. Ресурс вас не любит, ну и вы, закрывшись ЗВ, не любите его тоже. Обиделись.

Вот так из улитки в доярку и шарахаются ЖДД. И если вы опознали ЖДД в себе, вы наверняка знаете оба этих состояния.

С МДД то же самое. Они то в ЗВ сидят, то решают стать “активней” и кидаются в короне Победителей прессовать женщин Штурманом, Училкой и Кривлякой. Именно Кривляку любят МДД в активном состоянии. Осознают свою нелепость как ухажеров, злятся на недоступность женщин, но прут тараном, со своими “ах, простите, ваше величество, что потревожил” и прочей пошлостью. Потом устают бессильно биться лбом и снова залезают в виноградник.

Я сегодня письма покажу от ЖДД, а может и от МДД. И вы посмотрите, как они мечутся то с зеленым виноградом, то с доильными аппаратами, а иногда доят, даже не сняв ЗВ, будто делают одолжение.

Но для тех, кто хочет решить эту свою проблему, а не накручивать на нее дополнительные слои, я опишу единственную рабочую схему. Единственная рабочая схема, друзья, это значит, что искать другую схему бесполезно.

1. Прежде всего надо снять ЗВ.

2. Достаточно просто снять ЗВ, чтобы начать прокачивать ресурс.

Вместо “мне просто этого не нужно”, надо четко и честно признать, что вы не умеете, у вас не получается.

ЗВ можно снять только так. После этого у вас появляется шанс работать с ресурсом. Вы должны поклониться ресурсу, признать его важность и его недоступность для вас. Иначе даже не пытайтесь налаживать с ним отношения. Падать на колени и истерично биться лбом не нужно. Достаточно спокойного азиатского поклона, выражения учтивости и почтения. Это не только не противоречит самоуважению, но и обеспечивает вам его. Пока не научитесь уважению к ресурсам, ресурсов у вас не будет.

Если, не сняв ЗВ, вы решили немножко “прокачаться”, вы обязательно наденете корону. То есть пока вы не признали, что не умеете, не можете, не получается, хотя и хотелось бы, любые ваши попытки приступить к ресурсу будут свысока. А подходить свысока к тому, в чем вы ноль или даже меньше, очень глупо и опасно, вы наломаете дров.

Будь вы даже прокачаны в других ресурсах, будь вы профессионал и серьезный человек, вы все равно должны признать, что те, у кого в ресурсах секса и любви все хорошо, умеют с ними обращаться, а вы нет.

“Все хорошо” – это не количество партнеров. Любая доярка может набрать коллекцию, если задастся такой целью, но это не уменьшит фрустрацию ресурса секса и любви, а увеличит. Она станет еще более отталкивающей, а ресурс ее еще более деформированным. Мужчины могут покупать женщин или пользоваться пьяными и доступными, и тоже набрать коллекцию партнерш. Но привлекательней они от этого не станут, останутся все такими же МДД, и нормальные женщины их все так же будут держать во френдзоне.

Только один критерий есть у “все хорошо” в ресурсе – поток от ресурса к вам. Это ваша востребованность, привлекательность, реализованность, это рост планки реалистичных притязаний и оправданных ожиданий. И в работе это так, и в дружбе, и в любви, и в сексе. Востребованность в одном ресурсе часто выражается через другой ресурс. Востребованность на работе выражается через экономику и рост зарплаты, востребованность в сексе выражается через рост любовь и улучшения имиджа – рост симпатии к вам и вашего сексапила. Не количественно растет ресурс, а качественно. Сменить много работ – это не востребованность, как и сменить много партнеров.

Если вы сняли ЗВ, то есть признали свою фрустрацию в ресурсе (но не “я не хочу”, а “я не умею”), важно не надеть его обратно.

Множество людей снимают ЗВ и надевают другой ЗВ.

Вот вы увидели, что не умеете быть сексапильным и решили, что вам это не нужно. Сняли ЗВ и надели его.

Вот вы согласились, что никто вас не хочет, но решили, что это и к лучшему. Сняли ЗВ и надели.

Если не надевать ЗВ обратно и не растить корону Победителя (“я тут же научусь”), то прокачка ресурса начнется сама.

Именно ЗВ мешает прокачивать ресурсы. Корона в ресурсах – следствие ЗВ, связана с ЗВ, с неуважением к ресурсам и другим людям, к стремлению поставить себя выше других.

Представьте себе, что вы сняли ЗВ по-настоящему, а не сняли и надели опять.

Вы признали важность для вас ресурса и его недоступность для вас в настоящий момент.

Если вы хорошо это представили, вы видите, что следствием такой установки будет поиск средств сделать ресурс доступным.

Вокруг вас люди, для которых этот ресурс доступен. Если вы не обесцениваете ресурс в виде “это вообще не ресурс, это никому не доступно”, а понимаете, что это ресурс и многим он вполне доступен, вы начнете смотреть, как эти многие получают к нему доступ. Как они себя ведут, как одеваются, как разговаривают, что делают и чего не делают.

Разберем потом эти средства конкретней, да и разбираем уже, но большая часть полезных навыков может быть скопирована напрямую, без анализа и теоретического обучения.

Я уже писала, что выход для ЖДД – начать смотреть на привлекательных женщин без презрения, с уважением и вниманием, замечая все их приемы. Но только на сексапильных женщин, которые нравятся мужчинам, а не гоняются с доильными аппаратами. Часто ЖДД ориентируются на других доярок, поскольку это им доступно и не видят, что доярки сливаются, а не прокачивают ресурс. Нужно обратить внимание на тех, кто привлекает внимание без чрезмерных усилий. Вот к кому течет энергия от ресурса, а не они сливают все свое время и деньги ему. Нужно обратить внимание на тех, кто нравится легко. И попробовать учиться у них. Рассмотреть, как они себя ведут и как строят свое общение и имидж.

Как мы внимательно рассматриваем хищников (то есть я и вы с моей подачи), когда хотим понять секрет обаяния, так же надо рассмотреть и других, у кого это обаяние есть, пусть и в меньшей степени. Не надевать БП: “обаятельным может быть только плохой человек”. Это ведь полная ерунда. Как и про богатство, и про карьеру, и про дружбу.

Нужно отключить свою зависть и перестать презирать всех тех, у кого есть то, чего нет у вас. Это позволит учиться у них, брать с ним пример и становиться не хуже.

Зависть, особенно черного цвета, не позволяет расти в ресурсе. Все ресурсы социальны и все прокачиваются путем копирования простых навыков и усложнения их на практике при постоянной корректировке и наблюдении за другими. Навыки копируются сами собой, если вы говорите себе, что у вас этого нет, но вы хотели бы так же. Вы должны смотреть с интересом, вниманием и уважением на других и тогда сможете взять у них все лучшее. Только скромней, сразу все вы не возьмете, только семена, а урожай нужно растить самим.

И если вы сидите с блоком или дырой в ресурсе это означает, что вы тайно или явно презираете ресурс, презираете всех, кто в нем прокачан, но время от времени от голода пытается оседлать этот ресурс как лошадь и кидаетесь на него с копьем Победителя. Сливаете туда все и опять закрываете дыру плотиной.

Все ресурсы людям доступны, особенно людям здоровым и молодым.

Блоки и дыры в ресурсах образуются из-за собственных пороков, а не по чьей-то вине.

Понятна эта тема?

Наблюдения есть? Приводите, чтобы я видела, что вы готовы разбирать письма на эту тему.