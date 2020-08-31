Глава белорусских католиков вернулся в Польшу

31.08.2020, 18:48, Новости дня

Глава Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич, которого белорусская сторона не пропустила на территорию страны, вернулся в Польшу, сообщил пресс-секретарь Конференции католических епископов республики ксендз Юрий Санько.

«Причины, по которым было отказано во въезде, не прояснились, он при содействии польской стороны вернулся в Польшу», – цитирует РИА «Новости» Санько.

По его словам, Кондрусевичу польской стороной был предоставлен автомобиль, на котором он смог вернуться в Польшу, а епархиальный автомобиль пересек границу и вернулся в Белоруссию.

Санько добавил, что представители Римско-католической церкви в Белоруссии продолжают выяснять причины отказа во въезде у белорусских правоохранительных органов. Ожидается, что митрополит, по прибытию в Польшу, обратится к пастве в Белоруссии.

Ранее Санько сообщил, что глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны.

Напомним, Кондрусевич призывал писательницу Светлану Алексиевич следить за своей речью. По его словам, она нагнетает ситуацию, предрекая Белоруссии межрелигиозную войну, хотя в республике нет предпосылок для братоубийственной резни.