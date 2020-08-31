 

Поздравление Лукашенко выложили в Минске из машин милиции

31.08.2020, 18:48, Новости дня

Сотрудники милиции в Минске выложили из нескольких десятков служебных автомобилей поздравление в честь дня рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

С помощью машин сотрудники МВД выложили фразу «С Днем рождения. Ура!!!». Точки в восклицательных знаках сделали с помощью милицейских мотоциклов. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко 30 августа исполнилось 66 лет. С Днем рождения белорусского коллегу поздравил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Путин и Лукашенко во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / “Ночь, зима, меня замерзшую водят на цепи”. Кузьменко рассказала, как с ней проводили следственный эксперимент

28.08 / МАУ отменяет часть рейсов на сентябрь из-за запрета на въезд иностранцев в Украину

21.08 / Обновленный Седан Lexus ES получил полный привод

21.07 / Коронавирусом в мире заразились 14,7 млн человек

23.07 / Нефть подорожала на статистике из США

20.07 / В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»

23.08 / CNN – «помогал одному из главных противников США» — отставного «зелёного берета» обвинили в работе на Москву

15.07 / Замглавы «Почты России» Емельченкова отправили под домашний арест

10.07 / Госдепартамент одобрил продажу 105 истребителей F-35 Японии

02.07 / ВОЗ: пандемия COVID-19 усиливается во всем мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска