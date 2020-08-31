Поздравление Лукашенко выложили в Минске из машин милиции

31.08.2020, 18:48, Новости дня

Сотрудники милиции в Минске выложили из нескольких десятков служебных автомобилей поздравление в честь дня рождения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

С помощью машин сотрудники МВД выложили фразу «С Днем рождения. Ура!!!». Точки в восклицательных знаках сделали с помощью милицейских мотоциклов. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Лукашенко 30 августа исполнилось 66 лет. С Днем рождения белорусского коллегу поздравил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, Путин и Лукашенко во время телефонного разговора договорились в ближайшие недели встретиться в Москве.