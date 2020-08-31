Мнение: Коронавирусный госдолг, убийство американской экономики и от чего умер Джорж Флойд

31.08.2020, 18:38, Разное

1. Президент Трамп объявил, что в ответ на эпидемия коронавирус привела к самой мощной мобилизации американской нации со времён Второй мировой. Возможно, это преувеличение. С чисто военной точки зрения, мобилизация американцев на войну с маленьким и бедным Вьетнамом была куда серьёзнее.

Однако в чём-то Трамп прав. С финансовой точки зрения Вашингтону действительно пришлось мобилизовать огромные средства – уровень госдолга США и прочих развитых стран вырос настолько, что побил военные рекорды 75-летней давности:

https://lenta.ru/news/2020/08/25/dolg/

Страны с крупнейшими экономиками увеличивают расходы на борьбу с пандемией коронавируса. В результате этого их госдолг достиг рекордного со времен Второй мировой войны уровня, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

Например, в государствах с развитой экономикой в июле 2020 года размер госдолга был равен 128 процентам мирового ВВП. В 1946 году этот показатель составлял 124 процента. Бывший глава экономического совета при президенте США Джордже Буше Гленн Хаббард заявил, что правительствам не стоит беспокоиться о росте задолженности. Важнее контролировать темпы заболеваемости вирусом, а аналогия с войной совершенно верна, считает он.

После Второй мировой развитые страны смогли быстро сократить размеры долга благодаря экономическому росту. К 1959 году отношение долга к ВВП снизилось более чем вдвое — до менее чем 50 процентов. Однако на этот раз достичь таких результатов будет сложнее, отмечает издание. Причины этого в замедлении роста численности населения, сокращении рабочей силы и снижении производительности.

2. Противники Трампа критикуют его за недостаточно жёсткую реакцию на эпидемию и обещают куда более суровые меры карантина. Иван Данилов пишет, что в случае победы Байдена, коронакризис может нанести по американской экономике убойный удар:

https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html

Издание Politico сообщает:

“Кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что сделает “все что угодно” для борьбы с распространением коронавируса внутри страны, включая блокировку (экономики) США, если это будет сочтено необходимым. “Я бы выключил ее (экономику. — Прим. авт.). Я бы послушал ученых, — сказал Байден корреспонденту ABC Дэвиду Мьюиру в совместном интервью со своей напарницей (кандидатом в вице-президенты), сенатором Камалой Харрис. — Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни”. Комментарии Байдена указывают на самые жесткие потенциальные меры, которые какой-либо кандидат в президенты от Демократической партии предложил для того, чтобы остановить распространение вируса, уже унесшего жизни не менее 175 тысяч человек в США”.

По официальным государственным оценкам, на которые ссылается финансовый телеканал CNBC, “почти половина (взрослого) населения США — без работы”.

И вот на этом фоне Джо Байден — точнее, его политтехнологи — делает ставку на то, что нужно сильнее закошмарить избирателей коронавирусом и пообещать им еще более жесткие экономические ограничения (с вероятными отключениями электричества и водопровода для нарушителей), чтобы привлечь их на свою сторону. Как справедливо заметил владелец крупнейшей международной политконсалтинговой компании Eurasia Group Ян Бремер, единственный вопрос, в котором электорат в целом доверяет Трампу больше, чем Байдену, — это экономика, и такое заявление Байдена может дать кампании действующего президента дополнительные возможности.

Будет даже немного жаль, если эти возможности будут реализованы. Было бы довольно интересно посмотреть на то, как американская экономика переживет еще один (неважно, насколько короткий) тотальный карантин.

3. Недавно выяснилось, что тот полицейский всё же не убивал Джорджа Флойда, икона лутеров умерла от мирного передоза:

https://russian.rt.com/inotv/2020-08-27/Fox-News-vlasti-Minnesoti-skrivali

Ещё 1 июня медицинская экспертиза установила, что в организме Джорджа Флойда была смертельная концентрация наркотиков, он не мог дышать из-за отёка лёгких, вызванного передозировкой, передаёт Fox News. Однако власти Миннесоты скрывали этот факт и позволили активистам Black Lives Matter громить и жечь американские города во имя «жертвы полицейского насилия». <…>

Доктор Бейкер пришёл к выводу, что в организме Джорджа Флойда было так много метамфетамина и фентанила, что, если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку. В крови Флойда была, цитирую, «концентрация фентанила, которая при обычных обстоятельствах смертельна». Конец цитаты.

Из-за присутствия наркотиков в организме лёгкие Флойда отекли и весили в 2-3 раза больше нормы. Джордж Флойд умирал от недостатка кислорода ещё до того, как прибыла полиция. Таково заключение патологоанатома. И это, возможно, объясняет, почему на видео, снятом в тот день полицейскими регистраторами, Джордж Флойд кричит: «Я не могу дышать!» — сидя в полицейской машине, когда его никто не трогает.