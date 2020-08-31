Мнение: Чекисты Путина оборзели в конец!

31.08.2020, 18:29, Разное



2020 год продолжает жечь напалмом! Новой, молодой и очень тупой иконке либерды – Егоре Жукову кто-то дал в табло. Причем, эти же идиоты, ну, нет тут литературных слов – сами же написали, то ли пресс-секретарь (держите меня, Жукова!), то ли кто-то еще – что начистившие рыло "убийцы" смотались с места преступления… на самокатах!

И вот у меня вопрос: кто еще ведетется на все это, чтобы записать себя в мудаки? Пожалуйста, сделайте шаг вперед?

Во-первых, до этого Егору выкинули из ВШЭ, если ТГ не вернет, а это, ну просто прикиньте – как из публичного дома за аморалку чтобы отчислили?

Во-вторых, опять 25. Навального недотравили, до этого Скрипалей тоже, теперь Егорку. У меня такое ощущение, если слушать "Эхо Москвы" и читать Гозмана – после Немцова у чекистов запой не заканчивается или что? Политковскую, как говорят либералы – заказали на ДР Путина специально. Потом было что-то еще, но вот уже много лет – залет за залетом.

Ну, и конечно, самокаты… это чо? Довел Собянин Москву? Раньше снайперы были, клали чемоданы с динамитом на машины – был кураж. А теперь барбершоп, самокат, пощечина…

Короче, если у нас это вот "фсе", что можно ожидать от "кровавого режима" – переживаю за рейтинг Путина, ага. Одно дело пенсионный возраст повышать, а другое показывать слабину. Акелла промахнулся, епта. Ну или есть еще хороший фильм на эту тему "Анализируй это".

Впрочем, хомякам и психиатр уже не поможет.

p.s. Ждем озабоченности Госдепа, требования Меркель отправить Жукова в Берлин и, конечно, санкций и визгов об отмене СП-2.

p.p.s. Не удивлюсь, если пользуясь комой Навального Егора решил хайпануть и быстро заменить коллегу, бггг. Дурачок, который Познеру в эфире "Эха" заявлял, что он политический заключенный – способен на многое. Подлое, гнусное, но многое.

Счастья вам.