Зимняя Универсиада-2021 перенесена из-за коронавируса
31.08.2020, 18:08, Новости дня
Международная федерация студенческого спорта (FISU) и оргкомитет приняли решение перенести Зимнюю Универсиаду-2021, которая должна была пройти в швейцарской Люцерне в январе следующего года.
Решающими факторами для принятия решения стали ситуация с пандемией, а также существующие ограничения на въезд в Швейцарию, сообщается на сайте FISU.
«Зимняя универсиада – это мировое спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным», – сказал президент FISU и министр спорта РФ Олег Матыцин.
Напомним, в 2019 году Универсиада проходила в Красноярске, РФ стала лидером в общем медальном зачете.
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