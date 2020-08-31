Зимняя Универсиада-2021 перенесена из-за коронавируса

31.08.2020, 18:08, Новости дня

Международная федерация студенческого спорта (FISU) и оргкомитет приняли решение перенести Зимнюю Универсиаду-2021, которая должна была пройти в швейцарской Люцерне в январе следующего года.

Решающими факторами для принятия решения стали ситуация с пандемией, а также существующие ограничения на въезд в Швейцарию, сообщается на сайте FISU.

«Зимняя универсиада – это мировое спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным», – сказал президент FISU и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, в 2019 году Универсиада проходила в Красноярске, РФ стала лидером в общем медальном зачете.