 

Зимняя Универсиада-2021 перенесена из-за коронавируса

31.08.2020, 18:08, Новости дня

Международная федерация студенческого спорта (FISU) и оргкомитет приняли решение перенести Зимнюю Универсиаду-2021, которая должна была пройти в швейцарской Люцерне в январе следующего года.

Решающими факторами для принятия решения стали ситуация с пандемией, а также существующие ограничения на въезд в Швейцарию, сообщается на сайте FISU.

«Зимняя универсиада – это мировое спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным», – сказал президент FISU и министр спорта РФ Олег Матыцин.

Напомним, в 2019 году Универсиада проходила в Красноярске, РФ стала лидером в общем медальном зачете.



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