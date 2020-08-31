 

В газификацию Коми инвестируют рекордные 17,5 млрд рублей

31.08.2020, 18:08, Новости дня

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба и председатель Газпрома Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021-2025 годы.

«Сегодня состоялось судьбоносное решение. Программа реализуется совместно с компанией Газпром. Я искреннее благодарен председателю правления ПАО "Газпром" Алексею Миллеру за партнерский подход к решению вопроса. В программу инвестируются рекордные деньги – 17,5 млрд руб.  Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущую пятилетку», – передает слова Уйбы «Kомиинформ».

Как отметил Уйба, будут газифицированы 27 населенных пункта, в основном это сельские территории, где руководитель Коми проезжал и слышал просьбу от местных жителей, которые хотят, чтобы газ пришел как можно быстрее.

«Переход на газ – это существенное повышение качества жизни и экономия энергоресурсов», – отметил врио.

Как сообщили в пресс-службе Газпрома, компания направит средства на строительство в регионе 18 межпоселковых газопроводов протяженностью 323,5 км, сооружение и реконструкцию почти 113 км газопроводов-отводов, семи газораспределительных станций, а также объектов газоснабжения Сыктывкарского промышленного узла.

В результате будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Печоре, Сосногорске, Сыктывкаре, Усинске, Корткеросском, Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Вымском районах.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 393 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8 тыс. домовладений, 25 котельных и предприятий.



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