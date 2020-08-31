“Курс на трансформацию остается неизменным”. Нацслужба здоровья Украины прокомментировала смену руководителя

31.08.2020, 17:50, Новости дня

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заявила, что курс на трансформацию системы здравоохранения останется неизменным после смены руководителя ведомства. Заявление НСЗУ было опубликовано на ее странице в Facebook 31 августа.

Утром на внеочередном заседании правительство назначило врио руководителя ведомства вместо Оксаны Мовчан директора департамента договорной работы НСЗУ Андрея Виленского.

В НСЗУ сообщили, что Мовчан остается в команде в должности заместителя руководителя.

“Для НСЗУ главный курс трансформации системы здравоохранения остается неизменным. Команда НСЗУ работает в обычном режиме: продолжает платить медицинским учреждениям за услуги, оказанные пациентам”, – проинформировали в ведомстве.

Кабінет Міністрів прийняв рішення призначити тимчасово виконуючим обов’язків голови Національної служби здоров’я… Posted by НСЗУ Національна служба здоров'я України on Esmaspäev, 31. august 2020

В НСЗУ подчеркнули, что именно Виленский в команде ведомства отвечал за подписание контрактов со специализированных медицинских учреждений в рамках второго этапа медицинской реформы. С 1 апреля 2020 года в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг, а больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет НСЗУ, с которой медицинские учреждения подписывают контракты. Второй этап реформы критиковал нынешний министр здравоохранения Максим Степанов. Глава Минздрава отмечал, что его внедрение приведет к сокращению штата больниц, в связи с чем критиковал работу НСЗУ.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ “реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения”.

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал “разные фундаментальные ценности” с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Мовчан, которая находилась на этой должности девять месяцев.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но министр Максим Степанов дважды – в мае и июне – отклонял все кандидатуры.