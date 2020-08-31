Ваканда навсегда: Барак Обама, Роберт Дауни младший и другие звезды вспоминают исполнителя роли Черной Пантеры Чедвика Боузмана

31.08.2020, 17:44, Разное

29 числа стало известно, что актер Чедвик Боузман, исполнивший роль Черной Пантеры в фильмах киновселенной Marvel ушел из жизни в возрасте 43 лет. Причина смерти — рак толстой кишки, который диагностировали в 2016 году. Трагичная новость о смерти актера была опубликована на страницах Боузмана в Twitter и Instagram. На первой платформе эта запись за прошедшие выходные собрала рекордное количество комментариев и реакций за всю историю Twitter, а хэштег “Ваканда навсегда” (боевой клич одноименно страны в фильме “Черная пантера”) вышел в топ соцсети. Рекордным можно назвать и количество звезд, которые поделились своими мыслями по поводу это трагической смерти. Чедвик играл в большом количестве картин, а одним из последних фильмов с его участием стал драма “Пятеро одной крови” режиссера Спайка Ли. Последние четыре года боролся с онкологическим заболеванием, но все равно продолжал работать и вести активную деятельность в сфере просвещения и благотворительности.

Именно его самоотверженности отдал дань уважения бывший президент США Барак Обама, который опубликовал в своих соцсетях совместное фото с Чедвиком:

Чедвик пришел в Белый дом, чтобы поиграть с детьми, когда играл Джеки Робинсона. Вы с первого взгляда могли сказать, что этот человек благословен небесами. Быть молодым, одаренным и темнокожим — и использовать эти преимущества, чтобы создать для людей пример для подражания, вдохновлять их. И делать все это пока тебе больно — как он воспользовался отмеренным ему временем.

Барак Обама и Чедвик Боузман

Супруга президента Мишель Обама тоже поделилась своими воспоминаниями:

Я навсегда запомню Чедвика в фильме «42» Мы с Бараком остались на выходные одни в Белом доме, девочки уехали, и мы смотрели на его Джеки Робинсона. Я была так поражена его эмоциями в этой истории. И затем, когда он пришел встретиться с молодыми людьми в Белый дом, я увидела, что его талант а экране равен его искренности и теплоте в жизни. Есть причина, по которой он смог изобразить Джеки Робинсона, Таргуда Маршалла и короля Т’Чаллу с такой честностью. Он сам знал, что это значит — оберегать своих близких. Он знал, что настоящая сила идет изнутри. И он также достоин войти в пантеоне этих имен как герой — герой для темнокожих детей и для наших детей.

Мишель Обама и Чедвик

Прокомментировал случившееся и гонщик “Формулы-1” Льюис Хэмилтон:

Я проснулся сегодня и узнал печальные новости, что нас покинул супергерой. Я опустошен. Я так благодарен, что мне удалось встретиться с тобой. Спасибо тебе за все, что ты для нас сделал. Покойся с властью король, ты был лучшим из нас и никогда не будешь забыт. Я шлю любовь, свет и свои молитвы твоей семье.

Позже он посвятил актеру свою победу в квалификации Гран-при Бельгичерез. Льюис продемонстрировал фирменный жест, которым известен герой Боузмана, Черная пантера и жители его вымышленного королевства Ваканда: скрещенные впереди груди руки.

Я хочу посвятить этот круг Чедвику. Это был такой тяжелый год для всех нас, но последние новости действительно принесли мне боль. То, чего он достиг, его наследие невероятно. Он вдохновил целое поколение молодых темнокожих людей и дал им суперегероя, на которого можно было бы равняться. Покойся с властью, мой друг.

Льюис Хэмилтон Чедвик Боузман в роли Черной Пантеры

Количество комментариев по поводу смерти Чедвика было действительно велико, но эмоциональная интернет-общественность все равно решила обрушиться с критикой на тех, кто пока никак не отреагировал на произошедшее. Так, коллега Боузмана по картинам вселенной Marvel Элизабет Олсен удалила свой аккаунт в Instagram вскоре после трагических новостей. И по мнению некоторых западным СМИ, это решение было вызвано как рах хейтерами, которые пристыдили актрису за отсутствие эмоций и публикации в Instagram или Twitter. Как бы то ни было, ниже можно увидеть посты от звезд и коллег Чедвика , которые все же были опубликованы.

Роберт Дауни младший

Мистер Боузман боролся за справедливость, одновременно сражаясь за свою жизнь. Это героизм. Я запомню хорошие времена, наш смех, и то, как он изменил правила игры.

Райан Рейнольдс

Такая ужасная утрата. Покойся с миром, Чедвик

Бри Ларсон

Чедвик был сильным и миролюбивым. Он всегда сражался за нечто большее, чем он сам. Находил время, чтобы узнать, как у вас дела, и поддерживал, если вы чувствовали себя неуверенно. Я горжусь тем, что могу вспомнить о нем. Нашими разговорами и смехом. Мое сердце с тобой и твоей семьей. Мы будем скучать по тебе и никогда тебя не забудем. Покойся с властью и миром, мой друг.

Бри Ларсон и Чедвик Боузман

Риз Уизерспун

Пусть Бог благословит тебя и приведет домой. Сегодня мы потеряли великого человека. Его наследие будет жить вечно в фильмах и сердцах тех, кто его любил.

Крис Пратт

Мои молитвы с семьей Чедвика и его близкими. Миру будет не хватать его большого таланта. Да хранит Господь его душу.

Крис Хемсворт

Буду скучать по тебе, дружище. Просто нет слов. Один из самых искренних и добрых людей, что я когда-либо встречал. Люблю и поддерживаю твою семью. Покойся с миром.

Орландо Блум

Вы видели его доброту на экране, где он играл Короля. Им он всегда был и останется в сердцах тех, кому он был небезразличен. Хотел бы я сказать, что были были знакомы, но иногда вы действительно знаете человека, потому что его душа очень яркая и ясная…

Джереми Реннер

Чедвик — источник вдохновения. Это воин с большим добрым сердцем, которого я никогда не забуду. Я просто разбит его смертью. Шлю свою любовь его семье.

Джейк Джилленхол

Глаза Чедвика горели силой, честностью и добротой. Мы провели вместе всего несколько часов, но любой, кто встречался с ним на экране и за его пределами, поймет меня: таких, как он, было мало. Настоящий пример. Его храбрость — урок для всех нас. Покойтесь с миром, мистер Боузман. Нам будет вас не хватать.

Крис Эванс

Я просто опустошен. Это больше чем душераздирающе. Чедвик был особенным. Он был настоящим. Он был актером, увлеченным своим делом, любознательным. Он мог бы сделать еще много потрясающих вещей. Бесконечно благодарен за нашу дружбу. Покойся с властью, король.

Чедвик и Крис Эванс на церемонии вручения премии “Оскар”, 2016 год

Гвинет Пэлтроу

Мне посчастливилось поработать с Чедвиком на съемках “Мстителей”, и он поразил меня. Он был воплощением современного мужчины: сильным, умным, обходительным и выдержанным. Меня глубоко расстроила новость о его смерти этим утром. Какое прекрасное наследие он создал за такую короткую жизнь.

Ченнинг Татум

У меня просто нет слов, чтобы описать потерю такого талантливого и сильного человека. Мы не были знакомы близко, но то небольшое время, которое я провел с тобой, было ясным как день. Ты сиял. Покойся с миром и продолжай сиять наверху.

Том Холланд

Чедвик, в жизни ты был даже большим героем, чем на экране. Был пример для подражания не только для меня, но и для миллионов во всем мире. Ты нес людям радость и счастье, и я горжусь тем, что могу назвать тебя своим другом.

Дензел Вашингтон

Он был добрым человеком и блестящим актером, который останется с нами навсегда благодаря знаковым ролям, которые он сыграл за свою небольшую, но блестящую карьеру.

Холли Берри

Давайте вспомним невероятного человека с безмерным талантом, который продолжал жить, несмотря на личную борьбу, что он вел за кадром. Пусть это будет напоминанием о том, что мы никогда точно не знаем, через что проходят окружающие нас люди. Будьте добры и дорожите каждой минутой, проведенной рядом с ними.

Кейт Хадсон

Я опустошена. Нет слов, только слезы и любовь. Шлю лучи поддержки всей его семье и кинематографистам, которым посчастливилось поработать с этим замечательным человеком.

Шэрон Стоун

Чедвик Боузман, мне, как маме, трудно поверить, что тебя нет. Наша семья выражает искренние и глубочайшие соболезнования твоим родным. Бог в помощь.

Себастьян Стан

Сегодня невероятно ужасный день, который невозможно принять. Просто шок и боль. Я восхищался Чедвиком — актером, преданным своей работе и человеком. Я видел в нем пример: как он держался, каким был чутким, заботливым и щедрым… Он делал лучше всех, кто находился рядом с ним. Для меня все происходящее потеряло смысл. Этот человек мог еще столького достичь. Невероятная потеря.

Себастьян Стэн и Чедвик Боузман

Идрис Эльба

Покойся с миром, брат Чедвик. Я опечален этой потерей. Он был очень заботливым и трудолюбивым человеком. Гордым и сильным. Коллеги и поклонники его впечатляющей работы будут по нему скучать.

Виола Дэвис

Чедвик… Нет слов, чтобы выразить то, как я опустошена этой потерей. Твой талант, твой дух, твое сердце, твоя искренность… Для меня было честью знать тебя и работать вместе с тобой… Отдыхай, принц… Я люблю тебя.

Зои Салдана

Покойся с миром, король Т’Чалла. Мне сейчас очень тяжело. Твоя смерть — сильный удар для меня. Я всегда буду рассказывать о тебе своим сыновьям. Ты был одним из лучших мужчин, которых я знала. Для меня было честью встретиться с тобой на экране и видеть тебя на пресс-мероприятиях. Пусть мы и не были хорошо знакомы, ты всегда впечатлял меня своей энергией, самообладанием и добротой.

Кевин Файги (президент Marvel Studios)

Он был нашим Т’Чаллой, нашей Черной Пантерой и нашим другом. На площадке он всегда излучал харизму и радость, а на экране создавал нечто по-настоящему незабываемое. Он сыграл многих прекрасных людей и воплощал выдающихся личностей, как никто другой. Он был таким же умным, добрым, могущественным и сильным, как и те, кого он играл. Теперь он вместе с ними как настоящая икона. Команда Marvel Studios оплакивает его потерю и скорбит вместе с его семьей.

Чедвик Боузман в роли Черной Пантеры

Память актера также почтили бренды DC и Marvel, Lego и Amazon, Warner Bros. и Netflix, американская киноакадемия и голливдская ассоциация иностранной прессы. Напомним, что за два года до болезни Чедвик Боузман был утвержден на роль Черной Пантеры. Впервые он появился в этом образе в фильме “Первый мститель: Противостояние” 2016 года, а в 2018-м в “Черной Пантере”. К съемкам “Черной Пантеры 2” он приступить не успел. Поклонники этого героя уже просят боссов студии Marvel не выбирать другого актера на эту роль — по их мнению, найти Боузману замену невозможно.

Чедвик Боузман