 

Лукашенко нашел способ покончить с протестами

31.08.2020, 17:23, Разное

Об изменении Конституции Александр Лукашенко начал активно говорить несколько месяцев назад. Белорусский лидер заявил о необходимости перераспределения власти и наделения дополнительными полномочиями руководителей регионов и муниципалитетов.

Лукашенко пытается использовать тему изменения основного закона против оппозиции. На встречах с коллективами бастующих предприятий глава государства допустил проведение новых выборов после принятия новой Конституции. К работе над поправками белорусский лидер предложил подключить Верховный суд.

Политолог Александр Класковский уверен: желания ломать выстроенную политическую систему у Лукашенко нет. Белорусский лидер пытается имитировать перемены и тем самым успокоить протестующих.

Эксперт обратил внимание, что предлагаемые изменения президент не конкретизирует. Из этого Класковский делает вывод, что поправки будут косметическими.

По мнению Класковского, Лукашенко готовится ввести пост вице-президента. “Для возможности комфортно передать власть своему человеку”, – цитирует политолога портал UDF.by.

Задача Лукашенко – дождаться угасания протестов. После этого он снова сможет взять страну под жесткий контроль, считает политический аналитик.

Напомним, что в понедельник, 31 августа, Латвия, Литва и Эстония ввели против Александра Лукашенко и людей из его окружения персональные санкции. Евросоюз не признал итоги прошедших 1 августа выборов президента Белоруссии.



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