 

Дегтярев разрешил массовые мероприятия в Хабаровском крае

31.08.2020, 16:59, Разное

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил об отмене ограничений, введенных в регионе для профилактики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

С 4 сентября в регионе официально разрешены массовые мероприятия, а пожилые люди и граждане с хроническими заболевания могут прекратить соблюдать режим самоизоляции и свободно выходить на улицу.

Впрочем, некоторые ограничения все-таки остаются: жителям Хабаровского края пока что придется носить маски в общественных местах, измерять температуру на входе в аптеки, поликлиники, вокзалы и другие учреждения, а также сохранять социальную дистанцию в 1,5 метра.

С начала пандемии в Хабаровском крае коронавирусом заразились 10 033 человек, суточный прирост заболевших последнюю неделю составляет около 60 человек. С апреля непосредственно от инфекции в регионе скончались 89 пациентов.

Источник: Новая газета



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