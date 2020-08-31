 

Кушнер: мир между Израилем и ОАЭ отвечает устремлениям их народов

31.08.2020, 16:54, Новости дня

Джаред Кушнер – старший советник президента США Дональда Трампа – заявил в понедельник, что мира, достигнутого лидерами ОАЭ и Израиля, отвечает устремлениям народов этих стран. Кроме того, Кушнер выразил признательность руководству Саудовской Аравии за разрешение пролететь над территорией королевства самолету, осуществившему первый официальный рейс израильской авиакомпании из Тель-Авива в ОАЭ.

Это заявление советник президента сделал по приземлении самолета с американскими и израильскими официальными лицами на борту в аэропорту Абу-Даби.

Кушнер также заявил, что США могут поддерживать военное превосходство Израиля в регионе и одновременно способствовать развитию его отношений с ОАЭ.

По словам Кушнера, палестинцам следует присоединиться к переговорам.

Как сообщается, в рамках начавшегося в понедельник визита официальные лица Израиля и ОАЭ обсудят вопросы экономического, научного, торгового и культурного сотрудничества.



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