Ученые: Телемедицина оказалась эффективной при сердечно-сосудистых заболеваниях

31.08.2020, 16:53, Разное

Ученые из США выяснили, что телемедицина может быть эффективной для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. У таких пациентов осложнения болезней встречаются в два раза реже, по сравнению с теми, кто был на плановом осмотре у специалиста, сообщается в статье журнала Hypertension.

Работа проводилась учеными в 16 медицинских учреждениях Миннесоты во время тестирования HealthPartners. В рамках проведения данного телемониторинга эксперты в случайном порядке разделили 450 добровольцев, имеющих неконтролируемое высокое кровяное давление на несколько групп. Участники первой группы – 222 человека на протяжении 5 лет обращались за плановой первичной медицинской помощью. Во второй группе пациенты в перерывах между визитами к доктору самостоятельно измеряли давление дома, а потом отправляли данные специалисту, который затем давал рекомендации касательно дальнейшей терапии.



Исследователи собрали статистические показатели сердечных приступов, инсультов, инфарктов, госпитализации, смерти в наблюдаемых группах спустя 6, 12 и 18 месяцев, а также за все пять лет работы. Выяснилось, что у больных из второго объединения риск возникновения проявлений сердечных заболеваний составляла 5,3% в отличие от группы, обращающейся к врачам. В ней вероятность осложнений составляла 10,4%. Десять участников из группы дистанционного лечения столкнулись с пятью нефатальными сердечными приступами, четырьмя инсультами, пятью госпитализациями из-за сердечной недостаточности. В этой группе была констатирована одна смерть. Касательно группы с плановыми осмотрами, то у 19 человек произошли 11 сердечных приступов без фатального исхода, 12 инсультов, 3 госпитализации.



По словам Карен Марголис, главы исследования, с помощью мониторинга удалось доказать эффективность проводимых медиками дистанционных мероприятий, способствующих снижению артериального давления. Это очень удивило ученых, не ожидавших такого эффекта от лечения на расстоянии. Подобные методы планируется исследовать и в дальнейшем с целью измерения факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и снижения расходов на здравоохранение.