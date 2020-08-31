После форума «Армия-2020» технику возвращают на свои места

31.08.2020, 16:53, Разное

Экспонаты, которые демонстрировались в рамках форума «Армия-2020», силами Спецсвязи РФ возвращаются на места прежней дислокации. Речь идет о примерно 700 единицах вооружения и техники, а также примерно 28 тысячах устройств, собранных из регионов РФ и 72 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Последние экспонаты выехали из парка «Патриот» 31 августа. Спецсвязь РФ взяла на себя перевозку самых значимых устройств. В логистике задействованы 9 филиалов организации, так как оборудование развозится почти по всей стране. Общий вес грузов достигает 300 тонн.

В число экспонатов форума входят легендарные «Тигры» в гражданской и военной версиях, ЗРК «Антей-4000, комплексы «Бук-М3», мощные «КамАЗы», адаптированные под боевые условия, и многое другое.

Спецсвязь на протяжении нескольких последних лет также участвует в крупнейшем международном форуме «Армия» в качестве эксперта по развитию логистики ОПК. В ходе недавней встречи с со специалистами Национального центра управления обороны РФ представители организации инициировали множество мер, позволивших адаптировать транспортировку грузов к выставке к современным реалиям. Спецсвязь начала сотрудничать с АО «Тактическое ракетное вооружение» в рамках официального договора. В документе прописано, что организация будет осуществлять логистику не только военного оборудования, но и гражданской техники.

В условиях пандемии коронавируса форум «Армия-2020» стал первым мероприятием международного уровня, собравшим лучшие оборонные технологии и главных военных специалистов. По словам Сергея Шойгу, являющегося главой российского Минобороны, проведение такого конгресса с выставкой можно считать заслугой всех организаций, включая Спецсвязь. На открытии форума присутствовал даже премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Спецсвязь считается одним из основных системообразующих предприятий форума, имея опыт работы с оборудованием и техникой различного типа. Основной специализацией организации считается обеспечение максимальной сохранности при перевозке. Это очень важно при работе военной техникой. Особого внимания достойны цифровые решения, которые применяются в Спецсвязи. Изначально организация занималась исключительно доставкой секретных отправлений и грузов, но сегодня имеет расширенные полномочия и задачи. Благодаря опыту и профессионализму специалистов предприятия форум «Армия-2020» прошел четко по плану с выполнением всех заявленных требований.

Стратегическими заказчиками Спецсвязи РФ выступают ГОЗНАК, ВТБ, «Калашников», МФЦ, АЛРОСА, Минобороны РФ и другие.