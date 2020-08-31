 

Сахалинская область решила отказаться от бензина

31.08.2020, 16:48, Новости дня

Власти Сахалинской области планируют отказаться от бензина в ближайшие десять лет, сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

«В течение ближайших десяти лет мы планируем полностью отказаться от бензина и дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе. Это наша цель – мы идем к экологически чистым островам», – цитирует ТАСС Лимаренко.

В настоящее время в Сахалинской области уже имеются 85 электромобилей, для них установлены специальные заправочные станции. Для увеличения количества такого транспорта местные власти снизили для владельцев электрокаров транспортный налог на 50%. В дальнейшем плату за такие автомобили планируется полностью отменить.

Также отменить транспортный налог на электромобили в Москве предлагал мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее в Минтрансе спрогнозировали переход РФ на электромобили в ближайшее десятилетие.



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