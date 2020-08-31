 

Мэра Краснодара госпитализировали с коронавирусом

31.08.2020, 16:48, Новости дня

Глава Краснодара Евгений Первышов, находящийся в отпуске в связи с ведением избирательной кампании в городскую думу, сообщил о своей госпитализации с коронавирусом.

«Госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками – тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил. Буду стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает. Берегите себя и соблюдайте все рекомендации врачей и Роспотребнадзора», – сообщил Первышов в своем Telegram-канале.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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